La 36a edició el claustre del Carme de Peralada s'ha estrenat aquesta nit de dimecres amb el concert de Raquel García-Tomás. La compositora catalana ha mostrat al públic la seva capacitat creativa a partir del diàleg de les seves partitures amb dos grans genis del barroc com Bach i Monteverdi. El públic que avui ha assistit a l’íntima cita, per a només un centenar d’espectadors, ho ha sabut apreciar i l’ha premiat amb aplaudiments i felicitacions.

La compositora barcelonina, considerada una de les millors creadores del moment, ha creat per a l’ocasió el concert titulat Sfogava con le stelle (desfogar-se amb les estrelles sota un cel nocturn), tal com diu el madrigal de Monteverdi d’on García-Tomás ha pres el nom. Considerada una de les veus més creatives del país, l’artista ha intercalat tres peces del barroc amb tres creacions seves, cadascuna interpretada després de les composicions que l’han inspirat per a crear-la.

El concert ha començat amb un fragment de les Suites franceses de Johann Sebastian Bach, una peça escrita ara fa just tres segles, el 1722, i que parla des del remot Barroc. Després d’una gran arrancada, a càrrec de Noelia Rodiles, la pianista de l’espectacle, la compositora catalana ha presentat la primera composició pròpia de la nit: My Old Gramophone #2, que ha resultat ser un recull de peces per a diferents formacions que explora, per una banda, la relació amb els compositors i els cantants antics, i per l’altra, la musicalitat que emana dels sons escoltats en un vell gramòfon. Aquesta ha estat interpretada per la mezzosoprano Lídia Vinyes-Curtis, que al llarg de la seva aparició ha simulat ser un robot a través dels seus gestos i la seva caracterització. Amb aquesta peça, García-Tomás ha mostrat com treballa els loops, les repeticions accidentals que es produeixen en reproduir un disc ratllat, i com els introdueix al seu llenguatge musical.

Tornant a fer un salt en el temps, l’audició ha continuat amb Sfogava con le stelle. Il quarto libro de madrigali o cinque voci de Claudio Monteverdi. Aquesta composició, inclosa al Quart Llibre de Madrigals de 1603, ja mostra les característiques primerenques del que avui s’anomena barroc i que neix amb el Cinquè Llibre, que en el moment de la seva publicació va causar una revolució en la història de la música. A Peralada la peça ha estat interpretada per Ensemble O Vos Omnes, el cor barroc resident al festival durant aquesta edició.

Cosí mostraste a lei i vivi ardori miei, que és el quartet de corda que va escriure García-Tomás i que inclou cites de Monteverdi amb un aire llunyà, ha estat la següent peça que s’ha escoltat aquesta nit al claustre del Carme interpretat pel Cosmos Quartet, el qual ha recreat el so del gramòfon induint al públic a pensar que escoltava el concert a través d’aquest aparell instal·lat a una certa distància.

El concert ha retornat al diàleg amb Bach amb Intervenció a tres veus núm. 11 en Sol menor a càrrec de Noelia Rodiles. I per tancar la nit, l’artista catalana ha presentat l’obra encarregada pel festival i que va estrenar fa uns mesos a l’Auditori de Barcelona concebuda per a cor i orquestra, que en aquesta ocasió ha adaptat en format cambra pel cor O Vos Omnes, el Quartet Cosmos i la pianista Noelia Rodiles. A Suite of Myself l’artista ha recollit poemes de Walt Whitman i els ha fet dialogar amb diferents obres de Bach, com Invenció en Sol menor BWV 797 i la Passió segons Sant Joan. Amb aquest final, Raquel García-Tomás ha demostrat al públic de Peralada la capacitat per crear un joc de referències constant.