Primer va ser El misteriós cas de la mare advocada, que va aconseguir una gran acollida, i ara arriba a les llibreries L’estrambòtic cas del lladre d’escoles (Edicions Cal·lígraf), una nova aventura detectivesca de la banda de la Poca Lipsi, creada per la ploma de l’il·lustrador empordanès Dani Torrent. La nova proposta, pensada per un jove lector i que s’ha publicat al mateix temps en català i castellà, parteix d’un robatori molt inusual a la seva escola i que afecta no només a certs objectes d’un dels seus professors, sinó també a la reserva de salsitxes del centre.

Dani Torrent compagina els seus projectes més personals, amarats d’una vena més «melancòlica o filosòfica», amb altres més despreocupats on es pot inscriure aquest darrer volum. «Aquí explora la part més fresca, còmica i esbojarrada, amb situacions més absurdes», comenta l’autor, responsable tant del text com de la part gràfica. Torrent admet que cada text ha d’acompanyar-se d’un estil que li escaigui. Així, el text narra tot de situacions divertides que els passen a aquests petits detectius i, per tant, les il·lustracions són un devessall de colors vius, plans, quasi sense degradats. «És un dibuix molt gràfic, amb línia negra de contorn que no faig massa en àlbums, és un llenguatge molt més directe, com el text», descriu Torrent. El fet d’encarregar-se tant de la història escrita com de les il·lustracions, això li permet tenir «molta llibertat». «No busco que la imatge reflecteixi la història, però sí que la imatge respecti l’esperit i estat d’ànim del text», confirma.

Dins la història imaginada per l’escriptor i il·lustrador apareixen personatges que trenquen o defugen també estereotips o tòpics que es van perpetuant. Per Torrent, és una oportunitat per oferir noves mirades i dotar de qualitat, especificitats i complexitats a certs personatges que, fins ara, se’ls havia manllevat.

D’altra banda, un altre llibre de Torrent, Àlbum per a dies de pluja, s’editarà en francès i bretó. A més, cal afegir que una revista anglesa l’ha escollit com un dels vint il·lustradors del món a seguir aquest 2022 que Torrent preveu molt interessant.

Seleccionat a la Fira de Bolonya d’entre més de 5.000 projectes

El projecte Viajes en trenes de primera clase li està reportant moltes satisfaccions a Dani Torrent. Quan encara no ha vist la llum –es preveu editar-se aquest mes de març– ja acumula uns quants reconeixements. Si fa un parell de mesos va aconseguir el premi del jurat del concurs Hiiibrand de la Xina, ara s’ha convertit en la porta d’entrada a la pròxima edició de la Fira del Llibre Infantil de Bolonya, una de les cites més importants del sector, una porta a la promoció exterior d’escriptors i il·lustradors. Ser seleccionat no és cosa fàcil. De fet, el projecte de l’il·lustrador empordanès s’ha escollit entre més de 5.000 candidats possibles.