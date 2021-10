L’il·lustrador Dani Torrent ha estat seleccionat, entre més de cinc mil creadors, com un dels deu finalistes als World Illustration Awards dins la categoria Exploration amb Intimacy, una obra «molt contradictòria» que, a través d’una parella de lluitadors, fusiona «la competència i el desig». La il·lustració forma part d’una sèrie dedicada a la intimitat entre homes –«un tema encara molt tabú», diu– i que es va exposar recentment al Museu d’Art de Cerdanyola. Aquesta va sorgir durant el confinament, un moment que Torrent va aprofitar «per dibuixar sense cap intenció, a plaer, per jugar, com feia abans, allunyat dels encàrrecs».

Torrent explica que, d’entrada, va ser una exploració molt primària, entorn del contacte físic, el sexe o en la intimitat del somni, «per treure tot aquest desig» fins que es va convertir en «un treball més conscient, més artístic, investigant el color, les figures». I el que va començar com un joc va passar a exhibir-se en una exposició i, finalment, Torrent va decidir presentar-se al concurs.

El creador empordanès no pot amagar la seva satisfacció i reconeix que, si no queda guanyador, els noms es coneixeran a mitjans d’octubre, haver estat seleccionat «ja és tot un premi». De fet, els deu seleccionats ja saben que participaran en una exposició a Anglaterra i la seva obra entrarà en un catàleg col·lectiu. El prestigi internacional d’aquest concurs «i la visibilitat que obtens» són, per Torrent, una gran oportunitat.