Prop de dos maltractadors detinguts cada dia a les comarques de Girona

Les detencions de maltractadors en l’àmbit de la parella segueixen pujant a les comarques gironines. El 2024 ha començat amb un 8,7% més d’arrestos entre els mesos de gener i març respecte al mateix trimestre de l’any passat. Els cossos policials han detingut 161 homes, tots ells majors d’edat, per violència masclista a la Regió Policial de Girona en aquest període. Això significa gairebé dos arrestos diaris.

Quant a les denúncies i les víctimes cal dir que han viscut una petita davallada. S’han presentat 404 demandes en tres mesos, un 3,35% menys que fa un any. Mentre que les víctimes ateses per la policia han caigut un 6,11% i s’enfilen fins a les 430. Cal dir que l’any passat va ser un any de rècord de denúncies i víctimes d’aquesta xacra per segon any consecutiu.

Trencaments de condemna

Les dades policials del departament d’Interior mostren que els trencaments de condemna segueixen a l’alça i això els converteixen en un element preocupant. Aquests consisteixen en que el maltractador vulnera les mesures que imposa el jutge com ara la de prohibició de comunicació amb la víctima o la d’allunyament. El primer trimestre del 2024 ha finalitzat amb 58 casos, un 9,43% més que el mateix període de l’any anterior. També van a l’alça però gairebé de forma molt residual (1,7%) els fets principals relacionats amb aquest tipus de violència masclista, amb un total de 352.

La violència en l’àmbit de la parella ha tingut també una crònica negra el primer trimestre: dues dones han mort a mans de la seva parella.

El primer feminicidi va ser notícia el dia 28 de gener quan uns familiars van trobar una dona de 44 anys desapareguda assassinada a ganivetades en un vehicle a Torroella de Montgrí. Els Mossos van detenir la seva parella quan intentava fugir a Flaçà.

El 22 de febrer una altra dona, en aquest cas de 37 anys, va morir a ganivetades a casa seva a Olot. Aquest segon crim masclista a més va acabar amb l’home mort ja que es va intentar suïcidar després dels fets i va morir arran de les ferides poc després a l’hospital.

El 2024 ha començat de forma una mica diferent en global a Catalunya ja que tots els indicadors de la violència masclista en l’àmbit de la parella han patit un increment respecte al primer trimestre de l’any passat. Un dels que experimenta un creixement més elevat és el dels trencaments de condemna. S’ha incrementat un 10,42% i ha arribat als 604 casos. El nombre de detencions també ha estat més elevat que fa un any enrere: s’ha passat de 1.574 a 1.862. Tots els arrestats són majors d’edat. Les víctimes també pugen però amb menor mesura (4,94%) i s’enfilen fins a les 4.055. Finalment, les denúncies escalen un 5,49% i se situen en 3.922.

Més violència familiar

La violència masclista en l’àmbit familiar també és una xacra que malauradament es manté i aquest trimestre va a l’alça i ha suposat una setantena de casos aquest primer trimestre. Aquí no es comptabilitzen els trencaments de condemna que han anat clarament a l’alça (128%) i han suposat 16 intervencions policials.

Les detencions de majors d’edat és l’indicador que ha viscut un creixement més destacat (40.91%) i se n’han realitzat 31 en tres mesos. També hi ha dos menors arrestats, els mateixos que el mateix període de l’any passat.

També s’han incrementat les denúncies amb un 15,79% i se n’han cursat 88. En canvi, el nombre de víctimes ha patit una petita davallada (9,71%) i se n’han atès 93 entre gener i març.

Aquesta xacra viu la mateixa tendència a tot Catalunya i tots els indicadors que contempla aquesta violència han anat a l’alça durant el primer trimestre. El que més puja són les detencions del maltractadors. Les de menors escalen un 41,67% i se n’han fet 17 i d’adults, 319. Aquestes han pujat 36,36% en el primer trimestre.

