Crim de Bellcaire: detenen el pare que ha matat el fill de 5 anys

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Albons el pare que ha matat presumptament el fill i apunyalat la mare en un domicili de Bellcaire d’Empordà. Un menor de 5 anys ha aparegut mort i la seva mare ferida greu aquest dimecres al matí. Des del principi, la principal hipòtesi ha estat que l’autor dels fets seria el pare, que els hauria atacat a ganivetades. De fet, han trobat posteriorment l'home amb l'arma i ensangonat.

Els fets han succeït de matinada, al carrer del Ter Vell de la localitat baix-empordanesa, i ambdues víctimes han resultat apunyalades. La mare ha tingut temps de demanar ajuda als veïns cap a quarts de cinc de la matinada i han pogut alertar els efectius d'emergències. La dona, d'uns 30 anys, ha pogut ser atesa pel SEM i traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta, mentre que pel menor malgrat els intents dels sanitaris, no l'han pogut remuntar i ha mort arran de les ferides d'arma blanca.

La parella estava en tràmits de divorci i hi hauria antecedents de violència masclista. L'home hauria entrat de matinada a la casa i després hauria fugit. Els Mossos d'Esquadra han activat la cerca sobre el terreny i han aconseguit localitzar el pare caminant per una carretera d'Albons, on se l'ha detingut. S'espera que aviat el portin al lloc dels fets per a la reconstrucció del crim.

Segons expliquen alguns veïns, la parella no era gens problemàtica. De fet, ahir el pare havia anat a buscar el nen a l'escola. La família era de Bellcaire, tot i que el pare inicialment era de l'Escala, i feia 4 anys que vivia en aquesta casa. La dona té família al municipi i l'home treballa en una empresa de muntatge de tancaments.

Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra de Girona estan al capdavant de la investigació i estan intentant aclarir el què ha succeït.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els agents de l'AIC, la comitiva judicial, la policia científica. La funerària s'ha emportat el cadàver de la criatura cap a l'institut de medicina legal i forense de Girona pels volts de dos quarts d'onze. Els Mossos estan acabant de fer l'última inspecció a la casa on hi ha hagut el crim i ben aviat s'espera que marxin.

L'alcalde de Bellcaire, Josep Molinas, ha explicat que de bon matí s'han activat tots els protocols i que s'ha proporcionat suport psicològic per als nens de l'escola i per a tothom qui ho necessiti. Es decretaran tres dies de dol al municipi i per a aquesta tarda s'ha convocat un minut de silenci.

La ministra de Sanitat condemna l'assassinat

La ministra de Sanitat, Mónica Garcia, ha condemnat aquest dimecres l'assassinat. En una entrevista a TVE, García ha afirmat que cal lluitar contra "l'horror descarnat de la violència masclista" així com contra el "negacionisme" d'aquesta violència. "Com a societat i com a govern hem de donar una resposta inequívoca a una violència que segueix tenint lloc al nostre país i hem de ser absolutament implacable amb això", ha dit. Ha recordat que la violència vicària és "el dolor més gran que es pot infligir" i ha insistit que cal "posar punt final a una violència masclista estructural" a la societat.

INFORMACIÓ EN ACTUALITZACIÓ