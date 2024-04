La ministra de Sanitat condemna l'assassinat d'un nen a Bellcaire d'Empordà: «Cal ser implacables contra la violència masclista»

La ministra de Sanitat, Mónica Garcia, ha condemnat aquest dimecres l'assassinat d'un nen de cinc anys de Bellcaire d'Empordà suposadament a mans del seu pare aquesta matinada. En una entrevista a TVE, García ha afirmat que cal lluitar contra "l'horror descarnat de la violència masclista" així com contra el "negacionisme" d'aquesta violència. "Com a societat i com a govern hem de donar una resposta inequívoca a una violència que segueix tenint lloc al nostre país i hem de ser absolutament implacable amb això", ha dit. Ha recordat que la violència vicària és "el dolor més gran que es pot infligir" i ha insistit que cal "posar punt final a una violència masclista estructural" a la societat.