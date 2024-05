Marta Ball-llosera: "Impulsar nous hotels a l’Escala no aportarà més riquesa, sinó el contrari"

Un acte celebrat a l’Escala divendres passat, organitzat pel Fòrum de l’Escala Empúries, ha buscat explicar a la població que no són necessàries més places hoteleres al municipi escalenc després que l’Ajuntament de l’Escala hagi aprovat una modificació puntual del planejament general amb l’objectiu d’impulsar l’ús hotelers i augmentar el nombre de places d’allotjament.

La modificació plantejada per l’Ajuntament, que encara està en fase d’aprovació inicial, preveu la creació de cinc nous sectors hotelers a l’Escala. Aquest moviment s’emmarca en un pla estratègic de turisme que busca diversificar l’oferta, considerant que l’abundància d’habitatges turístics i càmpings no satisfà les necessitats d’allotjament del municipi.

Durant l’acte, l'ambientòloga i activista mediambiental, Marta Ball-llosera va explicar en què consisteix la modificació puntual del planejament que està tramitant l’ajuntament i presentar al públic les diverses al·legacions conjuntes que va presentar el Fòrum l’Escala-Empúries, associació destinada a crear debat a l’Escala i la Iaeden-Salvem l’Empordà on es destaca que "impulsar més turisme en zones ja saturades no aporta riquesa, sinó tot el contrari". Ball-llosera destaca que "no són necessàries més places hoteleres. Tot i que és cert que en té poques, en té moltes places d’apartaments turístics i moltes de càmping, també".

Des de l’Ajuntament es considera que continuar en aquesta línia porta progrés i portaria riquesa al poble, "mentre que ara està molt estudiat que com més tires a la corda del turisme d’aquesta manera, s’acaba portant més pobresa que riquesa a la comunitat". Ball-llosera hi ha molts indicadors que no és així: "Els preus dels habitatges acaben essent molt més cars, que la renda bàsica acaba essent més baixa, i també que la gent té molta inestabilitat laboral, pel fet que tenim un turisme molt estacionalitat".

Al litoral català és on es concentra el gruix dels habitatges amb llicència turística, i la Costa Brava és una de les zones més afectades. De la comarca, l’Escala és una zona més tensades pel que fa al nombre d’apartaments turístics, amb 3.224 (més d’un pis per cada tres habitants). Pel que fa a les places de càmpings, en concentra 5.961 i pel que fa a les places d’hotels i hostals n’hi ha 981 de què disposa, segons dades del 2023.

Un territori castigat pel turisme

Segons l’expert en turisme Joan Buades, que també va participar en el mateix acte, "el canvi d’ús dels habitatges d’ús turístic són els que permeten disposar d’habitatges de lloguers de llarga permanència sense necessitat de continuar construint i destruint el territori prou castigat pel turisme de masses".

Una altra dada rellevant és que l’Alt i el Baix Empordà són de Catalunya les comarques turístiques que estan per sobre els 2000 €/m². Per tant, aquestes són les àrees catalanes amb més dificultats per accedir a un habitatge amb preu raonable.