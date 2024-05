Les obres d’ampliació de l’Outlet de la Jonquera encaren la recta final

L’ampliació del Gran Jonquera Outlet & Shopping avança amb les darreres fases de les obres que han de permetre en un breu període de temps l’obertura, tot i que la data encara no està concretada. El projecte suposa créixer en 17.000 metres quadrats de superfície comercial i uns 40 milions d’inversió. El conjunt acabarà tenint 36.000 metres quadrats d’exposició i venda, d’un total de 155.000. L’alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, remarca que "des de l’Ajuntament estem satisfets amb l’ampliació del centre comercial, ja que això pot impulsar el desenvolupament econòmic de la nostra localitat". Uns sis milions de clients de mitjana visiten l’actual centre comercial.

El 16 de maig de 2013 s’inaugurava al municipi fronterer el Gran Jonquera Outlet & Shopping. I ho feia en un moment de crisi econòmica. La gran inversió donava aire a l’economia i nova imatge a la Jonquera amb un gran espai comercial entre Montpeller, Figueres i Girona. Poc temps més tard es confirmava l’èxit de la iniciativa. I a l’horitzó ja es preveia l’ampliació de l’espai. S’hi començava a treballar per la pandèmia i s’esperava que abans d’acabar el 2024 s’inaugurés. Respecte a les dates, el promotor, l’empresari Antoni Escudero, ha preferit no donar detalls i ha explicat que propera s’informarà de les previsions.

A la primera inauguració hi acudiren centenars de persones del món de la política, el turisme i la societat civil. El llavors conseller d’Empresa, Felip Puig, i fins i tot l’expresident del Congrés i exministre, José Bono, amic de la família d’Escudero.

El Gran Jonquera va comportar una inversió de 35 milions d’euros, amb una superfície comercial de 12.000 metres quadrats, just a l’entrada de la població venint des de Figueres. Des dels inicis s’hi van situar destacades marques com Nike, Benetton o Jack & Jones. Va obrir amb 50 dels 70 locals disponibles, però aviat s’anaren omplint. A l’oferta comercial s’hi suma la de restauració amb nombrosos establiments. En només un mes ja havien passat per l’espai comercial 540.000 persones, en tres mesos 1,6 milions, amb una mitjana de 18.000 persones al dia, sobretot els caps de setmana i dies festius.

El centre obre cada dia, de dilluns a diumenge i festius de nou del matí a nou del vespre. L’afluència va sorprendre, fins i tot, als promotors, que van haver d’incrementar els recursos humans per cobrir les necessitats dels clients.

El 70% del client és francès

Un any més tard eren 5,5 milions els usuaris que havien passat pel centre comercial i el 70% dels clients d’origen francès. A banda de l’espai comercial, des dels inicis disposa d’una àmplia superfície per a aparcar, tant a la part inferior com exterior. Una dècada més tard, l’any passat, el centre comercial va celebrar els seus deu anys. L'aniversari el celebrava al 100% de la seva ocupació i la mirada posada a la inauguració de l’ampliació amb 17.000 metres quadrats més d’exposició i venda.

Una vegada més, es preveia l’impuls d’una gran inversió en un moment delicat. El mateix Antoni Escudero explicava, en una entrevista a EMPORDÀ, que "en plena pandèmia vam treballar molt redactant projectes i fent licitacions". Van començar les obres el nombre del 2021 i la idea era que la inauguració fos aquest mes de maig, però s’han allargat. L’empresa admetia que "quan vam obrir la primera, en cap moment hauríem dit que tindríem cinc milions i mig de visites".

Ara espera poder donar detalls pròximament de l’obertura i oferta comercial que no estarà centrada només en outlet. Un dels canvis amb els anys de l’actual espai comercial ha estat l’increment del client del país que se situaria entre un 25 i un 30%. La resta, client francès.

L’alcaldessa remarca la importància per al desenvolupament de l’economia i creuen "en la coexistència de diferents models comercials al municipi". Busquen l’equilibri entre el comerç local i els grans centres comercials.

Figueres és un altre pol comercial que atrau francesos. La manca de grans locals, però, ha fet que marques com Inditex es plantegin la possibilitat de tancar Zara. La ciutat no disposa avui de cap gran centre comercial i el més proper és la Jonquera.

Subscriu-te per seguir llegint