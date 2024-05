El Consell Comarcal impulsa l’Avinguda del Vi i l’Oli de l’Empordà

L’àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà té a punt el llançament d’un projecte ambiciós i que acumula un fort component d’impuls per a una part rellevant el territori comprès entre la falda de l’Albera i la serralada de Verdera fins al mar. Es tracta de l’Avinguda del Vi i l’Oli de l’Empordà, definició amb la qual s’aglutina un espai agrícola de la comarca que està especialitzat, des de fa segles, en el conreu de la vinya i l’olivera.

El vicepresident i conseller comarcal de Turisme, Pere Casellas, ha presentat el projecte, aquest dilluns, en el marc de la jornada El món del vi amb ulls de dona. Una mirada al futur de l’enoturisme, celebrada en el Celler Peralada i que ha estat organitzada per l’EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el suport de la Diputació de Girona, el patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, la DO Empordà, l'Associació d'Hostaleria Alt Empordà, el Consell Comarcal i La Cuina del vent.

La presentació del projecte impulsat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà. / Josep Ribas

L’Avinguda delVi i l’Oli comprèn els catorze municipis que estan connectats per les carreteres GI-602/603/604 i 610, és a dir, tot el recorregut que va des de Capmany fins a Roses, i viceversa, amb ramificacions cap a Peralada i Vilamaniscle, fins a completar un circuit amb plena continuïtat que, en 33 quilòmetres, acull el 65% dels cellers de l’Empordà i, el que és més rellevant encara, suma el 80% de les vinyes empordaneses i el 65% dels olivars de tota la demarcació de Girona.

Un producte de referència

Per a Pere Casellas, es tracta «d’un nou producte turístic de referència, que pot suposar un salt en la desestacionalització del turisme a la comarca», al mateix temps que ha de «reforçar l’oferta d’enototurisme i oleoturisme» que està en marxa en el territori, a més a més de generar «el desenvolupament econòmic» d’aquests municipis i la seva àrea d’influència.

El projecte, que té una inversió inicial de 70.000 euros, amb una aportació econòmica de la Diputació de Girona, es desenvoluparà en diverses fases. En la primera d’elles se senyalitzarà l’entrada a l’Avinguda des dels seus dos extrems. En un d’ells, a Capmany, hi ha el nou centre d’interpretació Vi-Vent, dedicat a la vinya i el vi de l’Empordà. Aquest espai forma part del llarg llistat d’atractius que ofereix aquesta ruta i en la qual, segons el projecte del Consell dissenyat per Pau Canaleta, es preveu que a cada municipi hi hagi, com a mínim, un establiment de venda dels vins i olis del territori. També s’editarà un llibret amb informació sobre tots els recursos disponibles, se senyalitzaran els espais d’aparcament a tocar la carretera, a cada municipi, amb tòtems informatius sobre l’oferta turística i patrimonial.

Igualment, es preveu que cada poble disposi d’una zona de picnic amb lleva-taps fixos que singularitzin el lloc i permetin utilitzar-los com a zona de tast. «Els municipis hauran d’escollir una vinya singular i un camí entre vinyes i oliveres on es pugui anar des del poble a peu», afegeix Casellas». Finalment, l’Avinguda delVi i l’Oli de l’Empordà pretén aconseguir que en cada mes de l’any s’hi celebri una fira o festa singular, fet que ja quasi es compleix a hores d’ara, i que estiguin identificades totes les rutes ciclistes que uneixen els diferents pobles.