Figueres comença el tractament contra els mosquits a 3.000 embornals

L’Ajuntament de Figueres ha començat el tractament contra els mosquits a 3.000 embornals. També es realitza el tractament en rieres properes al nucli urbà, i fonts ornamentals seques amb aigua acumulada amb les pluges dels darrers dies es demana la col·laboració dels veïns per tenir cura de no acumular aigua estancada en testos, piques, o altres elements en jardins, horts o balcons, per evitar la proliferació del Mosquit Tigre.

L'Ajuntament, a través del Servei de Control de Mosquits, de la Mancomunitat Intermunicipal, porta a terme ara les tasques, amb l'inici del bon temps, perquè és quan comença la temporada de mosquits que s'allarga fins a l'octubre.

Embornals, rieres i fonts

Els treballs consisteixen a portar a terme la revisió i tractament dels embornals, rieres i fonts de la ciutat per fer front a la proliferació de mosquits, larves i especialment el mosquit tigre. El producte que s’utilitza en aquest tractament és biològic i no deixa residus, i està especialment indicat per les larves de mosquits. El tractament es realitza tres cops l’any durant la temporada del mosquit, d’abril a octubre.

En paral·lel a aquest tractament, es farà una campanya informativa a la ciutadania per tenir cura de jardins, horts i balcons amb elements que puguin acumular aigua estancada, i que són el principal focus de larves de mosquits.

La regidora de Medi Ambient, Núria Bartrolich, recorda que "amb les últimes pluges i l’arribada de la calor, hem d’actuar en l’espai públic però també demanar col·laboració a la ciutadania per evitar plagues de mosquits, sobretot de mosquit tigre a la ciutat". En aquest sentit, remarca que "és responsabilitat de tots, i cal molta informació i pedagogia".