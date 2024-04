Roses i Castelló celebren les dessalinitzadores: «Asseguren l'aigua de boca i una temporada turística amb normalitat»

Roses i Castelló d'Empúries celebren la instal·lació de dessalinitzadores als seus municipis. El regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada, afirma que l'objectiu amb el qual fa mesos que treballen és assegurar "l'aigua de boca" però, alhora, garantir una "temporada turística amb normalitat". En aquest sentit, diu que les quatre dessalinitzadores que es posaran al municipi suposaran un 35% del consum en temporada alta (uns 15.000 metres cúbics diaris) i el 80% en temporada baixa (uns 6.000 metres). En el cas de Castelló, on se n'instal·laran vuit, l'alcaldessa, Anna Massot, diu que es tracta d'una mesura que permet "avançar-se". "Són més garanties que no arribi la situació que ens trobessin sense aigua", afirma.

La mesura fa mesos que s'estava treballant amb els dos ajuntaments implicats. Tant Roses com Castelló asseguren que és una "bona notícia" i que estan "contents" per la solució aconseguida.

"Roses no és Lloret"

En el cas de Roses, el regidor de Medi Ambient assegura que l'actuació complirà amb dos objectius: per una banda garantir l'aigua de boca per a tots els ciutadans de Roses , "tant els que hi viuen tot l'any com els que ens visiten", però també ajudarà a garantir "una temporada turística amb normalitat", tenint en compte la forta dependència d'aquest sector que té el municipi.

Espada, que de moment no ha volgut desvetllat quina ubicació tindran les quatre dessalinitzadores, ha dit que s'estan acabant d'ultimar els detalls i que suposaran un 80% del consum en temporada baixa i el 35% en temporada alta. En aquest sentit, ha explicat que permetran generar entre 4.500 i 5.000 metres cúbics diaris.

Pel què fa a les piscines, el regidor ha assegurat que se'n podran abastir com "un usuari més" però ha recordat que suposen un 2% del consum total que té la població. "Roses no és Lloret", ha insistit.

Per la seva banda, Massot ha afirmat que la mesura els permet "avançar-se" a un escenari sense aigua amb l'objectiu de garantir l'abastament. "Celebrem que el conseller Mascort escoltés les nostres peticions de prioritzar dessalinitzadores en lloc de fer nous pous, que tenen més impacte al territori".

De fet, la mesura arriba després que se sabotegessin tres pous del municipi, coincidint amb les protestes dels pagesos de la zona. De moment, les instal·lacions no s'han pogut reparar i les dessalinitzadores suposaran una alternativa que "fins ara no teníem" per garantir l'aigua.

Tractament d'osmosi a l'ETAP d'Empuriabrava

En aquest sentit, ha explicat que la previsió és que les quatre que aniran a l'ETAP d'Empuriabrava faci un tractament d'osmosi per "purificar l'aigua" que es desviarà des de la depuradora de Figueres al Rec del Molí. Les que s'ubicaran la platja -amb la ubicació escara per concretar- si que extrauran directament aigua de mar i la dessalinitzaran.