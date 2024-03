La canonada de Figueres que aportarà aigua regenerada a la Muga costarà 6,5 milions i entrarà en servei a l'agost

La canonada que aportarà aigua regenerada des de la depuradora de Figueres fins a Pont de Molins per millorar el cabal de la Muga costarà 6,5 milions d'euros i entrarà en servei el mes d'agost. La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha visitat aquest dilluns les obres que s'estan fent a Figueres i ha insistit que es tracta d'una actuació "d'urgència": "L'Alt Empordà és on tenim la situació més crítica del conjunt de Catalunya, per tant, és una obra prioritària". La canonada, que finançarà íntegrament l'ACA, tindrà una longitud de 9,2 quilòmetres i permetrà aportar un cabal de 7.600 metres cúbics diaris, uns 300 metres cúbics per hora.

El projecte, pioner a les comarques gironines, consistirà en la construcció d'una canonada -que s'està començant a executar- de més de 9 quilòmetre que connectarà amb la resclosa de Pont de Molins. El sistema portarà aigua regenerada de la depuradora de Figueres fins a aquest punt amb un doble objectiu: millorar el cabal de la Muga i ajudar a reomplir pous i mines.

Unes obres que s’emmarquen dins de les actuacions d’emergència que s’estan duent a terme per tal de disposar de més aigua a les conques internes catalanes que avui es troben al 15,5%. Actualment, l’embassament que abasteix dotze municipis de l’Alt Empordà, el de Darnius-Boadella, es troba en fase 2 d’emergència per sequera, ja que es està en els seus mínims històrics amb un 11% de capacitat, menys de 7 hectòmetres cúbics.

Durant la visita d'obres, Vilagrà ha remarcat que la comarca es la que es troba en una situació "més crítica" i que, per això, aquesta és una obra prioritària per al Govern. En aquest sentit, ha explicat que hi invertiran 6,5 milions d'euros i que la voluntat és que estigui en funcionament el mes d'agost, tot i que si poden ho acceleraran. En aquest sentit, l'alcalde de la ciutat, Jordi Masquef, ha defensat que la mesura "arriba a temps".

Amb aquesta actuació es preveu incrementar el cabal del riu fins als 7.600 m3/dia de mitjana. La previsió és que quan entri en funcionament aporti 2,75 hm3/any d’aigua regenerada al riu.

Paral·lelament, l’actuació prevista també inclou les obres per derivar la resta de l’aigua sortint de l’EDAR de Figueres que excedís sobre la capacitat de bombament. Aquest excés s'abocaria per la sortida actual a la riera de Figueres, i des d'aquesta es derivarà a l’altura de Vilanova de la Muga mitjançant una altra canonada que la transportarà fins a la Resclosa del Comte.

Vilagrà ha remarcat que fa temps que aposten per l'aportació d'aigua regenerada als rius. De fet, actualment, hi ha 550 depuradores actives a Catalunya, que sanegen les aigües residuals de més del 97,2% de la població.

Nous pous

A banda d’aquestes obres, a l’Alt Empordà s'estan duent a terme altres mesures per fer front a la situació d'extrema sequera. Entre elles, la construcció de nous ponts en l’àmbit de l’aqüífer del Fluvià Muga per alimentar les tres xarxes de subministrament que depenen d’aquesta massa d’aigua subterrània.