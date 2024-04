Els promotors de Chic Roses diuen que han estat víctimes d'un sabotatge

La reobertura fallida de la discoteca Chic de Roses continua portant cua i, després que el passat divendres els Mossos precintessin el local l'endemà de la festa inaugural amb el grup Nebulosa, els propietaris de l'establiment asseguren que han estat víctimes d'un "sabotatge" i carreguen amb molta duresa contra la regidora de Seguretat, Olga Simarro.

Racha Boutriq i Thomas Spieker han fet públic un comunicat on asseguren que les deficiències detectades pels Mossos "un evident sabotatge d'aquestes instal·lacions, que no havien estat detectades pels enginyers i inspectors encarregats de l'ECA (una mena d'ITV per a locals públics), que s'havia efectuat en dates recents".

Els promotors de la històrica discoteca de Roses asseguren que, abans de la festa de dijous, van "reparar els desperfectes de manera provisional i segura" i atribueixen la polèmica posterior a les notícies publicades i a les declaracions d'Olga Simarro. "Unes declaracions que considerem lamentablement incendiàries. Explicava tots els defectes detectats, incorrent no només en un flagrant trencament de la confidencialitat de les informacions de les quals disposava, sinó també creant un estat l'alarma general tot qüestionant la nostra capacitat per vetllar per la seguretat dels nostres clients", sostenen Racha Boutriq i Thomas Spieker que consideren que Simarro està "incapacitada per exercir les responsabilitats que li pertoquen, la desqualifiquen per continuar en el càrrec".