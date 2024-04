Els Mossos precinten el Chic de Roses el cap de setmana de la seva reobertura

La nova etapa del Chic de Roses ha començat amb mal peu i, després que dijous el nou projecte de la històrica discoteca empordanesa, reobrís portes amb una festa amb la presència de Nebulosa, autors de la cançó d'Espanya a Eurovisió (Zorra), l'establiment ha estat precintat pels Mossos d'Esquadra. Segons ha avançat el portal Vila de Roses, la denúncia de dos extreballadors de la discoteca va portar els Mossos a fer una inspecció on es van detectar diferents deficiències. Així, divendres, l'endemà de la festa d'inauguració, els Mossos van precintar el local que no podrà aquest dissabte a la nit tal com estava anunciat. Els promotors de la nova etapa del Chic, amb l'empresari local Thomas Spieker de cap visible, han fet públic un comunicat on expliquen que, "per problemes tècnics" la reobertura es posposa al dia 20 d'abril i que es retornaran els diners de les entrades i les taules VIP venudes per a aquest primer cap de setmana.

"No funcionava la màniga d'aigua en cas d'un possible incendi ni el generador elèctric d'emergència", ha explicat, en declaracions a Vila de Roses, la regidora de Roses Olga Simarro sobre les deficiències detectades al local. Segons Simarro, els promotors van tirar endavant la festa de dijous tot i que ja estaven advertits de les deficiències. "La Policia Local de Roses es va presentar a la discoteca per comprovar si les deficiències s'havien solucionat, i com no va ser així es va notificar als Mossos d'Esquadra, que van precintar el local ahir divendres", detalla Simarro.