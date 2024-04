Chic Roses estrena la nova etapa amb "Zorra" de Nebulosa

L'emblemàtica discoteca Chic Roses ha inaugurat aquest dijous 11 d'abril una nova etapa, just 44 anys després de la seva primera obertura el 1980. En aquesta, aposta per oferir música amb "segell propi i divers". Hi trobareu diferents espais i ambients, sempre amb l'objectiu d'entretenir i crear moments inoblidables.

Inauguració de Chic Roses / Jordi Blanco

Per aquest motiu, cada dissabte a la 1:30 de la matinada arribaran les sorpreses completament imprevistes. Un petit espectacle que generarà expectació al públic i aportarà el punt diferenciador i de qualitat per tots aquells que aconsegueixin viure l'experiència. I en línia amb aquests objectius ahir dijous el grup eurovisiu Nebulosa va fer la seva aparició per sorprendre el públic interpretant el seu tema Zorra, que representarà a Espanya a Eurovisió aquest 11 de maig.