El condemnat per abusar de cinc nenes a Empuriabrava continuarà en llibertat pagant una fiança de 14.000 euros

El condemnat a 24 anys i mig de presó per abusar sexualment de cinc nenes a Empuriabrava entre els anys 2016 i 2019 continuarà en llibertat pagant una fiança de 14.000 euros. La fiscalia i les acusacions particulars, en una vista dimarts a l'Audiència de Girona, van sol·licitar que ingressés a presó encara que la sentència no sigui ferma. El tribunal ho rebutja. La secció tercera admet que "hi ha hagut un augment del risc de fugida" arran de la condemna, però al·lega que el processat té un "arrelament fort" a França i "sempre ha estat a disposició del jutjat". Per això, resol imposar-li la fiança, compareixences quinzenals al jutjat i li retira el passaport. El condemnat està en llibertat des del 4 de maig del 2019.

El condemnat va estar en presó preventiva arran d'aquests fets entre el 21 de març i el 4 de maig del 2019. Aleshores, va sortir pagant una fiança de 6.000 euros. Actualment continua en llibertat provisional. Dimarts, i a petició de les acusacions, la secció tercera de l'Audiència de Girona va fer la compareixença per resoldre si el processat ingressa a presó mentre la sentència no sigui ferma.

La fiscal i les acusacions particulars van argumentar que la situació "ha canviat", sobretot després que el mateix tribunal el condemnés a 24 anys, 6 mesos i 3 dies de presó per abusar sexualment de cinc nenes, amb qui compartia temps sobretot durant les vacances d'estiu, a Empuriabrava. El ministeri fiscal sostenia que "el risc de fugida és evident" perquè, a diferència d'abans que el cas arribés a judici, ara el processat sap que s'enfronta a complir una condemna llarga.

En cas que la sala no acordés l'ingrés a presó, la fiscalia va sol·licitar que li imposessin una fiança de 80.000 euros per garantir que no s'escapa. Les acusacions particulars s'hi van adherir i la defensa s'hi va oposar, argumentant que el processat "sempre" ha estat a disposició de la justícia i que hi ha altres alternatives per neutralitzar el risc de fugida.

La interlocutòria de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Fátima Ramírez, descarta l'ingrés a presó: "És cert que la sentència que el condemna a penes de més de 24 anys i mig de presó incrementa el risc de fugida, però el fet de comptar amb un arrelament sòlid al seu país d'origen (França) i d'haver estat sempre a disposició tant del jutjat instructor com d'aquesta sala, sumat al fet que la sentència no és ferma, indica que es poden adoptar mesures complementàries". "No considerem indispensable adoptar la presó provisional", afegeix el tribunal.

Les acusacions van alertar a la vista que havien descobert que la dona del processat ha posat a la venda l'apartament d'Empuriabrava on passaven "llargues temporades" després de la seva jubilació i consideraven que això indicava que s'estava "preparant" per fugir. "Haver posat l'apartament a la venda no pot interpretar-se com a moviment preparatori perquè, en primer lloc, no és propietat de l'acusat i, a més, l'operació s'ha justificat per obtenir els diners necessaris per afrontar les costes judicials i les responsabilitats que poden finalment ser declarar", resol l'Audiència.

El processat viu ara en una població de França, però la secció tercera considera que això no redueix el seu arrelament perquè és ciutadà d'un país de la Unió Europea. Per això, resol incrementar la fiança sumant-hi 14.000 euros més (que sumats als 6.000 que ja va abonar per sortir de la presó arriba als 20.000 euros), acordar compareixences quinzenals al jutjat i retirar-li el passaport. El condemnat té un mes per ingressar la fiança.

24 anys i mig de presó

L'Audiència de Girona li va imposar 24 anys, 6 mesos i 3 dies de presó per abusar sexualment de les cinc menors "aprofitant-se" de la confiança que li tenien els pares i els avis de les nenes, amb qui va travar una relació "intensa" d'amistat. Tres de les nenes són germanes i les altres dues germanastres. Segons la sentència, prevalent-se d'aquest vincle entre famílies, va fer tocaments a les nenes quan estaven soles a l'habitació, al sofà de casa d'ell, en moments de joc a la platja o quan feien estiraments al gimnàs. Les víctimes tenien entre 8 i 15 anys.

Segons la sentència, el processat, que tenia 60 anys en el moment dels fets, va generar "uns vincles d'afecte i familiaritat" amb els pares i els avis de les menors que li van "facilitar" perpetrar els abusos: "Li van proporcionar el contacte amb les menors i un relaxament dels frens defensius de les famílies de les menors, que no tenien cap motiu per pensar que l'acusat, trencant els vincles d'afectivitat i lleialtat pròpia de la relació de quasi familiaritat que s'havia format, les sotmetria a conductes que atemptaven contra la seva indemnitat sexual".

El condemnat vivia amb la seva dona a l'apartament d'Empuriabrava. Segons la sentència, les tres germanes van anar a viure a un pis del costat l'any 2015 i van començar a establir la relació d'amistat entre les famílies: "La relació de veïnatge es va intensificar amb el temps i les famílies van començar a compartir àpats i sortides".

La sentència recollia que va abusar de la germana gran quan tenia 15 anys, de la mitjana entre els 13 i els 15 i de la petita entre els 8 i 10 anys. El processat va seguir un patró de conducta perquè, en la majoria dels casos i aprofitant la llibertat de moviments que tenia per aquesta relació de confiança, entrava a l'habitació de les menors quan estaven soles dins l'estança i els hi feia tocaments a les parts íntimes per sota de la roba. La mateixa conducta també la va tenir quan feia estiraments amb alguna de les víctimes al gimnàs o quan anaven a la platja.

Amb les altres dues víctimes, que són germanastres, hi va compartir temps l'estiu del 2017, quan les nenes, d'aleshores 11 i 13 anys, van anar a passar uns dies de vacances amb els seus avis a Empuriabrava. L'acusat era amic dels avis de les menors "des de feia anys". També va perpetrar els abusos aprofitant "jocs" o quan es banyaven a la platja.

L'Audiència el va condemnar com a autor d'un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys amb introducció de membres corporals amb prevaliment de la relació de superioritat, dos delictes continuats d'agressió sexual a menor aprofitant-se de la relació de superioritat i dos delictes d'agressió sexual a menor. El tribunal li va apreciar l'atenuant de dilacions indegudes pel temps que el cas va trigar a arribar a judici. El temps màxim de compliment de la condemna és de 20 anys.