L'acusat d'abusar de cinc menors a Empuriabrava entre el 2017 i el 2019 ha negat els tocaments davant la fiscalia, que ha protagonitzat l'interrogatori. Davant el tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Girona, que l'ha jutjat durant tres dies, el processat ha negat haver fet tocaments de caràcter sexual a cap de les menors i així mateix ha dit que mai ha confessat els fets, com asseguren les acusacions. La fiscal li ha preguntat per la seva primera declaració un cop detingut, el març de 2019, quan va dir davant el jutge que havia fet tocaments a una de les menors al pit i als seus genitals un dia que havien anat en un gimnàs de Roses. L'acusat ha negat que mai hagués dit això, sinó que si havia tocat la víctima, que llavors tenia 15 anys, havia sigut per ajudar-la a corregir estiraments, una activitat que feien plegats cada dues setmanes aproximadament. "Va ser l'intèrpret, jo mai vaig dir-ho", ha remarcat a través del traductor que l'ha assistit durant la vista. També hauria admès tocaments als genitals de la menor un dia que van traslladar l'entrenament a la platja perquè el gimnàs estava tancat, on hauria dit que no va fer servir mai violència contra ella. La seva declaració va comportar que ingressés a presó provisional, una situació que va allargar-se uns dos mesos. Segons ell, va assabentar-se d'aquest error dos dies abans de sortir de presó quan una persona li va llegir la declaració en anglès, ja que estava en català i ell no l'entenia.

La fiscalia li ha retret que podia haver corregit aquesta declaració en el temps que ha passat des de llavors, havent tingut almenys dues oportunitats de fer-ho, i ell ha respost que ho va dir al seu advocat. L'acusat d'abusar de cinc menors a Empuriabrava era «un avi adoptiu» per a les nenes, segons familiars de les víctimes En tot cas, ha confirmat que tenia una relació d'"avi adoptiu" amb les tres germanes de la família amb qui va començar una relació de confiança l'any 2015 que va anar a més, ja que vivien de costat. Les tres víctimes havien anat a casa seva, se les havia endut a la platja i també al gimnàs. Amb les altres dues, en canvi, diu que les va veure molt menys perquè només van venir un estiu de vacances amb els seus avis, amb qui ell tenia una amistat. El processat s'enfronta ara a 33 anys de presó, dos menys dels inicials, perquè la fiscalia considera que les altres dues víctimes no tenien un lligam fort amb l'home que provoqués una situació d'abús de superioritat. S'enfronta a cinc delictes d'abús sexual a menor de 16 anys, quatre dels quals continuats perquè van succeir en diverses ocasions. També demana que s'indemnitzi a les menors amb 100.000 euros pels danys morals que han patit. Consulta aquí totes les notícies d'EMPORDÀ