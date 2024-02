L'Audiència de Girona jutja aquesta setmana un home acusat d'abusar sexualment de quatre menors d'edat entre el 2017 i el 2019 a Empuriabrava. La secció tercera ha començat avui el judici del cas, amb la declaració de les menors a porta tancada. Tres de les víctimes són germanes que tenien 15, 13 i 8 anys quan van començar els presumptes abusos. Els pares tenien una relació de confiança amb el processat, nascuda després d'anys de veïnatge, del qual aquest s'aprofitava per abusar d'elles, segons indica la fiscalia. Les altres víctimes tenien 11 i 13 anys i el processat tenia una relació d'amistat amb els seus avis.

Segons indica la fiscalia en el seu escrit d'acusació, l'acusat tenia 60 anys i estava jubilat, i s'oferia a fer tasques de cura de les filles, com ara portar-les o recollir-les de classes extraescolars, al gimnàs, acompanyar-les a l'autobús, dur-les a la platja i donar-los dinar o sopar quan els pares d'elles no podien perquè treballaven. De fet, en el cas de la germana petita, hauria abusat d'ella durant tres anys aprofitant-se que anava a dinar a casa seva sovint. També hauria abusat d'elles diversos cops que va ser convidat al domicili de la família per celebrar àpats. Les acusacions subratllen que era conscient que les víctimes eren menors d'edat, i li demanen 35 anys de presó per cinc delictes d'abusos sexuals a menors de 16 anys, dels quals tres de continuats. També els demanen més de 100.000 euros d'indemnització pels danys morals que han patit les víctimes. El judici durarà tres dies, i l'acusat declararà en últim lloc.