Quines piscines es poden omplir? Generalitat, municipis i sector turístic negocien les excepcions

Les piscines s'han convertit en un dels principals focus de debat abans que comenci l'estiu. El dia 1 de febrer, es va decretar l'entrada en emergència per als municipis proveïts pels rius Ter i Llobregat, que es van sumar a les localitats de l'Empordà que ja es trobaven en aquest escenari més restrictiu. A l'espera que es tanqui un acord que catalogui unes certes piscines com a refugi climàtic, aquestes són les piscines que sí que podran omplir-se, al costat dels principals elements que s'estan discutint en la negociació.

Piscines esportives

Les piscines que formin part d'instal·lacions esportives registrades en el cens oficial (gimnasos, clubs de natació) es poden continuar omplint. A canvi, en fase d'emergència 1, s'ha de reduir l'aigua que es consumeix a la resta de les instal·lacions. En fase d'emergència 2, decretada només a l'Empordà i no prevista en la resta de Catalunya, s'han de tancar les dutxes per compensar l'ompliment de piscines.

Piscines terapèutiques

Les piscines d'ús terapèutic que formin part d'hospitals o altres recintes estan permeses malgrat la fase d'emergència.

Aigua del mar

Les piscines amb aigua marina estan permeses. Però és important que existeixi una canonada independent i que l'aigua procedent de la mar no acabi a la xarxa de clavegueram.

Piscines municipals

Aquesta és una de les claus de la negociació en marxa. La Federació de Municipis de Catalunya i altres entitats fa setmanes que demanen que aquestes instal·lacions municipals es considerin refugis climàtics, la qual cosa facilitaria el seu ompliment que, ara com ara, està prohibit. A aquesta hora, s'està negociant amb la Conselleria d'Acció Climàtica. El conseller David Mascort va assegurar que estan oberts a buscar alternatives, però, va deixar clar que els pobles de costa no necessiten una piscina com a refugi climàtic si disposen de platja. El secretari general d'Acció Climàtica, Josep Vidal, va destacar una setmana enrere que espais com a biblioteques o altres dependències municipals també podien actuar com a alleujament durant els dies més calorosos.

Piscines d'hotels i càmpings

En aquests moments, el seu ompliment no està permès, fet que teòricament les fa inviables. No obstant això, hotelers i membres del sector turístic reclamen que es revisi o flexibilitzi el pla de sequera perquè es permetin. L'any passat, amb "l'excepcionalitat" en vigor, estava prohibit l'ompliment total, però no l'ompliment parcial. L'Executiu de Pere Aragonès va optar per considerar aquestes piscines també com a refugis climàtics perquè poguessin burlar la mesura que impedia el seu ompliment parcial. Aquesta vegada, no és clar si se les considerarà com a tal.

Amb aigua dessalinitzada

Alguns hotelers, a Lloret de Mar, s'han unit per a promoure una dessalinitzadora mòbil per omplir piscines. Si l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) els dona l'autorització final per a aquest projecte en concret podran usar-la. El govern català veu amb bons ulls aquest tipus d'iniciatives, tant per a l'ompliment de piscines com per a indústries que requereixin més aigua, fins i tot sent conscients que causaran desigualtats entre empresaris (alguns es podran permetre aquesta mesura i altres no). No obstant això, l'ACA estudiarà cada sol·licitud cas per cas, com ja està fent amb la iniciativa de Lloret.

Costa i interior

Les diferències entre la costa i l'interior poden marcar les flexibilitzacions que s'acabin produint. A la costa, és molt més viable (tècnicament, cost econòmic a part) construir una dessalinitzadora portàtil per produir aigua per a les piscines. Per traslladar aquesta aigua dessalinitzada a piscines de l'interior s'haurien d'utilitzar camions cisterna, la qual cosa complicaria les coses. Al mateix temps, els pobles i ciutats del litoral disposen de platja com a lloc on refrescar-se, com ja va destacar Mascort.

Piscines privades

Les piscines privades de comunitats de veïns o de llars unifamiliars estan prohibides. No obstant això, el 2023, les comunitàries es van considerar refugi climàtic. Fins a la data, el Govern no s'ha pronunciat sobre aquest tema.