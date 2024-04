‘MasterChef’: no n’aprenem

Tamara Galimova y Jordi Cruz, en 'Masterchef'.

Abans d’entrar en matèria, us he de dir que MasterChef és un dels meus programes favorits de la televisió actual. El disfruto, cuino els seus plats i m’encantaria ser-ne concursant algun dia. Però alguna cosa em diu que això no passarà mai, perquè l’univers em protegeix i no crec que la meva ansietat estigui preparada per a això. ¿Puc admirar un format de televisió i ser-hi crítica alhora? Ja us dic que sí.

Són moltes les persones que s’han sentit humiliades i no han pogut amb la pressió d’aquest famós reality culinari. Des del Lleó menja gamba fins a la desapareguda Verónica Forqué.

L’última a abandonar el programa va ser l’experta en finances Tamara, que es va acomiadar amb una frase que hauríem d’emmarcar. Va dir: «No estic bé. Perdoneu-me però és més important estar bé jo que decebre-us a vosaltres». No puc fer res més que aplaudir-la. Jordi Cruz la va convidar a marxar i sembla que la cosa no va donar per a més.

Però, uns dies més tard, el famós xef reapareix a les seves xarxes amb ella, que ens diu que de salut mental està fantàstica. Llavors ens explota el cap a molts. ¡Tots tenim problemes de salut mental! El dia que entenguem això, potser començarem a saber com curar-la. Tots tenim cos i ànima. I hi ha dies en què la teva ànima està tocada i toca cuidar-la. Però fer alguna cosa per cuidar la teva salut mental per, després, acabar dient que no tens cap problema de salut mental és bastant contradictori i molt perillós. En el vídeo, Jordi Cruz lloa Tamara dient-li que és una persona de ment forta, com si això et salvés de tenir un problema de salut mental.

Jo diria a Jordi Cruz que pots tenir la ment molt forta i caure en un estat d’ansietat, depressió o estrès. I això no et fa menys fort ni més feble, només et fa més vulnerable fins que et cures. I una manera de curar l’estrès a la feina és marxant de la feina. Aquí aplaudeixo Tamara, però em cau a terra quan diu, rotundament: «Jo de salut mental estic fantàstica». I el xef ho justifica dient: «¡Estem fent tele!». Malament. Molt malament tot.