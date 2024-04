L’Estat aprova encarregar el projecte de transformació urbana de l’antiga N-II i un tram de l’N-260 a Figueres

El Ministeri de Transports ha aprovat l’ordre d’estudi del projecte de transformació urbana de l’antiga N-II i un tram de l’N-260 al seu pas per Figueres. L’actuació ha de permetre “humanitzar” la via —que discorre en trama urbana— en tot el terme municipal, i s’estima que el pressupost de licitació inicial serà d’uns 5,5 milions d’euros. L’encàrrec del projecte és el pas previ a l’inici de les obres, que culminaran amb el llargament reivindicat traspàs de la titularitat a l’Ajuntament. La intervenció inclourà una reordenació urbana, noves voreres, passos de vianants, carrils bici, renovació de l’enllumenat i mobiliari urbà, entre d’altres.

Fa anys que la ciutat de Figueres reclama la titularitat de la via que discorre pel seu terme municipals. Especialment, en el tram més urbà i que acumula una gran quantitat de trànsit: l’avinguda Salvador Dalí.

A mitjans del 2022, l’anterior equip de govern va encarregar en un estudi on es van xifrar en 8,2 milions d’euros les actuacions necessàries a la via abans de fer el traspàs i en 1,4 més, la millora del ferm de l’N-260 que enllaça des de l’avinguda Dalí amb Vilafant. En total, uns 9,6 milions d’euros.

A principis de l’any passat, el secretari General d'Infraestructures, Xavier Flores, va anunciar que l’estat assumiria aquestes millores abans de cedir la propietat i que es faria un projecte on es contemplessin les actuacions necessàries. L’Ajuntament va aprovar una setmana després demanar al Ministeri de Transports la cessió com a pas previ per fer el conveni.

Ara, el Ministeri ha engegat la maquinària per encarregar el projecte de construcció. Segons l’ordre ministerial, l’actuació -que tindrà en compte la memòria aprovada per l’Ajuntament- preveu una “humanització” de la via amb una reordenació de la secció transversal, voreres, passos de vianants, carrils bici, arbrat, enllumenat i mobiliari urbà, a més dels treballs previs, demolicions i la senyalització.

El Ministeri estima que l’actuació tindrà un pressupost de licitació d’uns 5,5 milions d’euros i detalla que, si durant la redacció del projecte es preveu que se superarà el pressupost inicial, caldrà una modificació de l’ordre d’estudi.

“Pacificar” un eix viari

L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, valora positivament la notícia i diu que la “humanització” d’aquesta via serà una inversió que “millorarà la qualitat urbana del principal eix viari de la ciutat, que es convertirà en un gran bulevard, més pacificat i més verd”.

Per la seva banda, el comissionat per a la Transformació Ferroviària de Figueres i exalcalde, Joan Armangué, diu que l’actuació permetrà “trencar la barrera que significa l’antiga carretera nacional en l’imaginari col·lectiu, apropant el sector de ponent i la futura estació intermodal amb el centre de la ciutat”.