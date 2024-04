El Vívid arrenca aquest cap de setmana a Capmany amb el 66% de les entrades venudes i una seixantena d'activitats

El festival Vívid dedicat a l'enoturisme a la Costa Brava arrenca aquest proper cap de setmana a Capmany. Ho farà amb el 66% de les entrades esgotades en la seixantena d'activitats que ofereix. La que més demanda ha tingut per part dels visitants són els esmorzars entre vinyes. I és que en onze dels catorze que hi ha programats ja no es poden trobar localitats lliures. De fet, la majoria d'aquests esmorzars han hagut d'ampliar les places disponibles inicialment, per tal de poder satisfer el nombre de peticions que hi havia. El Vívid començarà a Capmany amb el tast '10 dones 10', que permetrà conèixer una desena de vins elaborats per viticultores, sommeliers i enòlogues empordaneses.

D'aquesta manera, des del festival es vol posar en valor la contribució de les dones al món del vi. A banda també destaca la proposta 'Dalí i el vi', a càrrec de la sommelier Laura Masramon, 'Maridatge musical amb The Tasting Band', al Wine Palace de Figueres, un 'speed dating, speed tasting', al celler Mas Geli, i la proposta enogastronòmica '4 sentits en joc', al Restaurant Can Bach, que també es faran aquest cap de setmana.

Durant el següent s'acollirà la programació més àmplia i diversa del festival. Entre altres activitats tindran lloc les activitats 'Brunch, vi i música', al celler Perelada, el concert de Sara Roy maridat amb vins de l'Empordà, a l’Auditori de Caputxins de Figueres, la proposta musical 'VIVIVI', al celler Vinyes dels Aspres, o l'esmorzar gastrovimelòdic, a la Cooperativa de Garriguella.

La iniciativa està impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com del centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.