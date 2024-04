La Generalitat mantindrà les actuals restriccions per la sequera durant aquest estiu

El govern català ha descartat endurir les restriccions en els propers mesos als municipis que depenen del pantà de Darnius-Boadella, que es troben en emergència 2. Tot i això, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que la situació obliga a estudiar "quirúrgicament" cada cas per tal de detectar si la manca d'aigua empitjora en zones concretes.

Alhora, el Govern ha descartat l'entrada en la fase 2 d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, però preveu mantenir les restriccions actuals durant l'estiu. Després que les pluges de les darreres setmanes hagin fet augmentar les reserves d'aigua als embassaments del territori, l'executiu català ha assegurat que els propers mesos no serà necessari endurir les mesures per assegurar l'abastiment. "No hi haurà ni més, ni menys restriccions", ha afirmat Plaja, després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS). Tot i l'augment de les reserves, l'executiu ha demanat que no "s'instal·li" la percepció que el país ha deixat d'estar en una situació "d'extrema sequera".

Per la seva banda, el secretari general d'Acció Climàtica, Josep Vidal, preguntat per una possible arribada de vaixells carregats d'aigua a Barcelona, un escenari que el Govern preveu des de fa mesos i en què hi ha treballat conjuntament amb el govern espanyol, ha descartat portar aigua per via marítima en els propers mesos i ha reiterat que és un escenari que es donarà només en cas que el territori entri en fase d'emergència 2, situació que tindria lloc un cop les reserves caiguessin per sota dels 67 hm³.

Obrir les piscines municipals a l'estiu

Després que la Federació Catalana de Municipis (FCM) hagi fet arribar una petició al Govern perquè les piscines municipals es puguin omplir i reomplir durant l'estiu —escenari que, ara com ara, el pla especial de sequera no preveu—, el Govern ha obert la porta a què aquestes siguin considerades com a refugis climàtics per tal que puguin funcionar amb normalitat.

"Ho estem contemplant perquè els municipis ens ho han demanat i perquè entenem que en una situació d'emergència climàtica -els refugis climàtics- s'han de preveure", ha afirmat Vidal en la roda de premsa d'aquest dijous. Segons ha confirmat, es tracta d'una qüestió que es troba "bastant treballada" i de la qual l'executiu informarà "en les properes setmanes".

També en relació amb els ajuntaments, el Govern també ha detallat que, fins ara, ha obert 143 expedients per superar les dotacions d'aigua establertes. D'aquests, se n'han resolt una trentena i fins a 24 ajuntaments han pagat la sanció imposada. A més, l'executiu també ha expedientat 20 empreses per consumir més aigua de la permesa. L'executiu català també ha informat de l'estat de les obres d'emergència previstes per fer front a la manca d'aigua generalitzada.

"La situació del pantà Darnius Boadella és la pitjor de la història"

D'altra banda, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, va descartar que l'Alt Empordà es quedi sense aigua aquest estiu, tot i que "la situació del pantà Darnius-Boadella és la pitjor de la història", segons va afirmar en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest 3 d'abril. En aquest sentit, va posar de manifest que en el territori "hi ha molt poca aigua i hem de fer esforços per allargar la que tenim". També va explicar que fa uns dies es va reunir amb els regants de la Muga i va remarcar que "són molt conscients que si no plou no podran regar i hem de fer el possible perquè amb els pous puguin irrigar una mica".

Sobre com millorar la situació de sequera va explicar que s'està executant l'obra de portar l'aigua de la depuradora de Figueres a Pont de Molins per tenir més aigua regenerada al riu. "Estem fent actuacions puntuals per tenir més recurs, però si no hi ha precipitacions no en tindrem gaire més", ha assegurat.