Mascort descarta que l'Alt Empordà es quedi sense aigua a l'estiu

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha descartat que l'Alt Empordà es quedi sense aigua aquest estiu, tot i que "la situació del pantà Darnius Boadella és la pitjor de la història", ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest 3 d'abril. En aquest sentit, ha posat de manifest que en el territori "hi ha molt poca aigua i hem de fer esforços per allargar la que tenim". També ha explicat que fa uns dies es va reunir amb els regants de la Muga i ha remarcat que "són molt conscients que si no plou no podran regar i hem de fer el possible perquè amb els pous puguin irrigar una mica".

Sobre com millorar la situació de sequera ha explicat que "estem fent l'obra de portar l'aigua de la depuradora de Figueres a Pont de Molins per tenir més aigua regenerada al riu. Estem fent actuacions puntuals per tenir més recurs, però si no hi ha precipitacions no en tindrem gaire més", ha assegurat.

Pel que fa a les pluges dels últims dies a la comarca ha dit que "hem tingut mala sort" perquè ha plogut a Roses i Castelló d'Empúries i l'aigua no ha arribat a l'embassament de Darnius, "si hagués caigut més amunt estaríem més tranquils". Sobre les restriccions ha dit que, per aixecar la situació d'emergència 2 caldria que plogués bastant i que la conca hauria d'estar a més d'un 17% de la seva capacitat.

Situació en altres comarques

Pel que fa al conjunt de les conques internes, ha indicat que no s’aixecarà l’emergència per tornar-la a decretar unes setmanes més tard. “Si passés el mateix que va passar l’any passat al maig i al juny, que va ploure molt i ens va salvar de l’emergència, ens podríem plantejar sortir-ne. Si ha de ploure una miqueta no ho farem”, ha dit.

El conseller ha indicat que amb les darreres pluges s’han recollit gairebé uns 13 hm³, i això allargarà unes setmanes més l’entrada en emergència 2 de les zones on estan en fase 1. “I si plou una mica més encara allargarem més. Segur que aquest estiu pràcticament no entrarem en emergència 2 si plou una miqueta. Ara, per sortir de l’emergència 1 hauria de ploure bastant per arribar a un percentatge d’embassaments com el que teníem l’any passat del 27 o 28%”, ha reblat.