Figueres supera els 49.000 habitants i el PSC veu «descontrol» en el padró

En el ple municipal d'aquesta tarda, Figueres aprovarà el dictamen sobre el padró municipal de Figueres a 1 de gener de 2024 que deixa la població molt poc per sota dels 50.000 habitants (49.186). Unes dades que, segons ha denunciat el PSC aquest matí en una nota de premsa, no són fiables perquè "l'actual govern ha suprimit la figura de l'agent d'empadronament que comprova la veracitat del padró". El grup socialista sosté aquesta afirmació sobre la base d'un "advertiment tècnic" del cap d'estadística de l'Ajuntament de Figueres, Miquel Planas, sobre "el descens en la fiabilitat de les dades de població que se sotmeten a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament en aquest dictamen".

"No s'entén aquesta mala gestió. Figueres ha de tenir el padró molt ben apamat. Saber qui viu a la ciutat i que no hi hagi empadronaments fantasma", denuncia el portaveu socialista Pere Casellas.

En canvi, fonts municipals recorden que, amb "l'advertiment tècnic inclòs", el departament d'estadística municipal ha aprovat el dictamen i que "contestaran" a la denúncia del PSC en el ple.