Detenen dos membres de l'Empuriabrava-Castelló i un aficionat per agredir l'entrenador de la Jonquera

Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes, un d’ells menor d’edat, com a responsables de l’agressió a l’entrenador de la Unió Esportiva la Jonquera, Arnau Liesa, en el partit de juvenils del passat 17 de març a Castelló d’Empúries.

Tal com va avançar l'EMPORDÀ, el partit va haver d'acabar abans d'hora per l'agressió per part de diferents membres de l'Empuriabrava-Castelló. L'entrenador després d'una discussió amb el delegat de l'altre equip va rebre diversos cops de puny a la cara i un cop a terra, diverses puntades de peu al cap i la resta del cos. En total, en l'enfrontament hi van participar tres persones.

L'entrenador de la Jonquera va acabar a l'hospital de Figueres arran de les ferides i el mateix vespre, un cop donat d'alta, va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra. El cos policial va rebre denúncies creuades entre el delegat del Castelló i l’entrenador de la Jonquera per aquest enfrontament a la zona de banquetes.

Una investigació policial dels agents de comissaria de Roses que finalment ha conclòs amb la detenció dels tres presumptes agressors. Aquests són el delegat de l'Empuriabrava-Castelló que té 43 anys i comptava ja amb antecedents policials; el seu fill de 17 anys que és jugador del Juvenil i un aficionat, que és el germà del delegat i té 49 anys.

Les imatges enregistrades dels fets han corroborat la versió de l’entrenador de la Jonquera i que havia manifestat a la denúncia. És a dir que aquestes tres persones l'havien agredit. Arran d'això, els agents de la comissaria de Roses van detenir el dia 28 de març a tots tres implicats i els acusen de ser a presumptes autors d'un delicte de lesions. Tots ells declararan en seu judicial quan siguin requerits, en el cas del menor d'edat davant de la fiscalia de menors mentre que els majors d'edat al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres quan siguin requerits.

L'acta arbitral

Segons l'acta arbitral, tot va començar per una discussió a la zona de banquetes entre el delegat de l'Empuriabrava i l'entrenador. El delegat va llançar una ampolla a l'entrenador visitant que no el va arribar a tocar i després li va perpetrar dos cops de puny consecutius a la cara i el va fer caure a terra. En acabat el va anar colpejant i a l'agressió s'hi van afegir el germà del delegat que va saltar al camp i el seu fill que juga al juvenil de l'Empuriabrava-Castelló que era a la banqueta.

Diversos clubs gironins arran dels fets van fer servir les seves xarxes socials per denunciar aquest nou cas de violència i donar suport al club de la Jonquera.

Aquest nou cas de violència en el món de l'esport també ha acabat amb l'expulsió del delegat i el jugador de l'equip Juvenil de l'Empuriabrava - Castelló i. una sanció de la Federació.

