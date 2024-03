La Comunitat d’Usuaris d’Aigua del Baix Fluvià inicia el seu recorregut

La Comunitat d’Usuaris d’Aigua (CUA) del Baix Fluvià es va constituir divendres passat al Centre Cívic de Sant Pere Pescador. Aquesta comunitat aplega els ciutadans dels municipis de la zona del Baix Fluvià i neix de la necessitat de preservar els aqüífers, amenaçats per la salinització de les aigües properes al mar. Aquesta CUA, com les altres que s’han constituït, haurà de presentar, ara, un pla d’estalvi d’aigua per al reg de degoteig i per aspersió, segons va explicar el secretari, Francesc Camps.

Aquesta primera trobada la va liderar el Departament d’Agricultura, amb el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, la Fundació IRTA-Mas Badia i la cooperativa Fructícola Empordà.

L’ACA va aprovar, el mes de novembre passat els estatuts i reglaments de la comunitat d’usuaris i divendres se celebrava la primera reunió de la junta de govern. «Treballem per a la conservació dels recursos hídrics i hem de ser capaços d’organitzar-nos», va apuntar Camps.

Aquest tram del riu Fluvià ha patit reiterats episodis de salinització de l’aigua de l’aqüífer per intrusió marina. Les elevades extraccions, juntament amb períodes més perllongats de sequera, s’estimen com les principals causes d’aquesta problemàtica. Amb l’objectiu de fer-hi front, s’ha impulsat la constitució de la nova comunitat.

La trobada va comptar amb la participació d’un expert assessor en la creació d’aquest tipus d’òrgans, que va explicar als assistents les particularitats legals i el seu funcionament.