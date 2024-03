Reactiven la Comunitat d’Usuaris d’Aigua del Baix Fluvià per preservar els aqüífers

Aquest divendres 22 de març, a les sis de la tarda, tindrà lloc l’acte de reactivació de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua (CUA) del Baix Fluvià, al primer pis del Centre Cívic de Sant Pere Pescador. Aquesta comunitat aplega els ciutadans dels municipis de la zona del Baix Fluvià i neix de la necessitat de preservar els aqüífers, amenaçats per la salinització de les aigües properes al mar. Aquesta primera trobada l’ha liderat el Departament d’Agricultura, amb el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, la Fundació IRTA-Mas Badia i la cooperativa Fructícola Empordà.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va promoure, el 2018, una reunió amb els municipis de la desembocadura del riu Fluvià amb l’objectiu de fer una gestió conjunta de l’aigua de l’aqüífer. Es tractava del primer pas per a la constitució de la futura Comunitat d’Usuaris d’Aigua (CUA) del Baix Fluvià, que buscava fer una gestió eficient d’aquest recurs i comptabilitzar-ne els usos. I és que aquest tram fluvial ha registrat diversos episodis de salinització per intrusió marina.

Una situació estaria relacionada amb les elevades extraccions juntament amb períodes perllongats de sequera. La primera a constituir-se va ser la Comunitat d'Usuaris d'Aigua de la Plana Litoral de la Muga, que aglutina els municipis de Castelló d'Empúries, Fortià i Riumors.

Aquest tram del Fluvià ha patit reiterats episodis de salinització de l’aigua de l’aqüífer per intrusió marina. Les elevades extraccions, juntament amb períodes més perllongats de sequera, s’estimen com les principals causes d’aquesta problemàtica.

Divendres passat, es va fer una assemblea del sector agrari a la Sala de Ball de Torroella per escollir els representants a la CUA. Aquest dimarts, a les set de la tarda, es va celebrar una altra reunió a l’Ajuntament de Ventalló.