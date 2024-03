Els Amics del Pení i el Cap de Creus comencen a buscar els seus objectius

La sala gran de la SUF de Roses va acollir, el passat 21 de març al vespre, la presentació formal de la nova associació Amics del Pení i del cap de Creus, que presideix Toni Salamanca. Davant d’un nombrós auditori, Carmela Cusí i el mateix Salamanca van ser els encarregats d’introduir un acte que va aportar el testimoniatge de gent diversa del territori vinculada als usos i treballs de la zona, com ara pescadors, ramaders i coneixedors de tot el massís de cap de Creus.

«No som aquí per anar en contra de ningú», va advertir el president de l’associació, després de desgranar un ambiciós pla d’objectius a curt, mitjà i llarg termini, entre els quals hi ha «aconseguir recuperar la part abandonada de la base militar del Pení, l’EVA 4, per a usos civils».

Ell mateix va exposar un llarg llistat de propostes sobre les possibilitats que té l’espai. «La nostra iniciativa sorgeix de baix, amb l’ànim de treballar-hi», diu. A partir d’ara, un grup d’experts avaluarà aquests objectius i la possibilitat de materialitzar-los.