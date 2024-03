La Fundació Salut Empordà impulsa 30 accions per reduir el consum d'aigua per la sequera

La Fundació Salut Empordà ha impulsat 30 accions per reduir el consum d'aigua en el període de sequera. Algunes de les mesures que ja s'han pres són la neteja de la façana de l'hospital de Figueres amb aigua regenerada, procedent de l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable), tancar el reg de zones verdes o reduir la pressió de l'aigua a l'hospital i el sociosanitari. També estan canviant les canonades per millorar-ne l'eficiència i reduir el risc de pèrdua d'aigua. A més, les aixetes s'estan canviant per unes que tinguin temporitzador. Per altra banda, la fundació ha contractat una empresa que fa servir aigua regenerada per netejar els vidres de difícil accés.

El Pla d’Emergència en situacions de sequera pel sistema d’abastament d’aigua de Figueres, un dels municipis catalans que actualment es troba en estat d’excepcionalitat, inclou la identificació de les empreses que són grans consumidores d’aigua, i al capdavant de totes hi ha la FSE. I és que dos dels centres de la Fundació, l’Hospital de Figueres i l’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume (nova denominació del Centre Sociosanitari), són els consumidors més grans d’aigua de la ciutat i, en conseqüència, estan obligats a complir amb les mesures requerides per aconseguir un major control del consum i uns registres més baixos.

Una de les primeres accions per a la posada en marxa d’aquest pla ha estat la creació d’una comissió de treball específica de sequera, integrada per persones treballadores dels departaments de Manteniment i Infraestructures, Medi Ambient i Comunicació i RSC, i de les àrees d’Infermeria i direcció. Aquesta comissió té per objectiu la redacció del Pla i la priorització, execució i seguiment de les accions. També s’analitza i avalua el consum d’aigua cada setmana per poder reportar les dades de registre a l’Ajuntament de Figueres.

També cal destacar les millores que s’estan executant en les instal·lacions. Una de les més rellevants és el canvi de canonades per assegurar la seva eficiència, productivitat i seguretat, a més de la substitució d’aixetes manuals per d’altres amb temporitzador, entre altres actuacions incloses en pla.