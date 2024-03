Figueres redueix la pressió de l'aigua al Firal i rebaixa un 7,4% el consum

Figueres ha posat en marxa un sistema de reducció de la pressió de l'aigua a la zona del Firal i, en només una setmana, ha aconseguit reduir un 7,4% el consum en aquest sector. La mesura afecta els barris de la Marca de l'Ham, Vilatenim i Palol, que concentren aproximadament un 15% de la població de la ciutat a l'entorn d'una zona industrial i comercial. El gerent de Fisersa, Lluís Martínez, diu que la voluntat és estendre-ho a d'altres punts de la ciutat. "En la situació que estem, ja no hi ha mesures neutres", remarca Martínez. El següent pas serà una prova pilot de control actiu de pressions que permetrà establir patrons en diferents trams horaris. La voluntat és incrementar la reducció durant la nit, quan el consum és menor.

L'Ajuntament va posar en marxa la setmana passada la mesura anunciada a finals d'any. La vàlvula, ubicada al Clos de Fires, permet reduir la pressió de l'aigua en aquesta zona de la ciutat, que a aglutina un 15% de la població i que permet aconseguir dades per després poder ampliar la mesura a d'altres punts. El sistema ha permès rebaixar la pressió en un 38% i s'ha passat dels 6 kg/cm2 als 3,7 kg/cm2.

Prova pilot

En només uns dies d'aplicació, s'ha aconseguit reduir un 7,4% el consum, passant dels 946 metres cúbics/dia als 875. Martínez diu que les dades són positives i que ara volen fer un pas més per "afinar més". Per això, posaran en marxa una prova pilot amb un control actiu de pressions. Per fer-ho, s'instal·larà un actuador pilotat sobre la vàlvula que permetrà decidir en quins horaris s'intensifica la reducció. La voluntat és fer-ho des de les 12 de la nit fins a les 6 de la matinada, quan el consum tendeix a ser menor i, si se'n registra, se sol atribuir a fuites.

El sistema, a més, servirà per regular les pressions en cas que, més endavant s'hagin d'endurir les restriccions. En aquest sentit, Martínez remarca que la ciutadania "notarà" la reducció de la pressió i recorda que la ciutat es troba en fase 2 d'emergència. "A partir d'ara, totes les actuacions que fem ja no seran neutres, la gent les notarà", insisteix.

D'altra banda, la regidora de Medi Ambient i consellera de Fisersa, Núria Bartrolich, ha fet una crida a la "responsabilitat" de la ciutadania. En el marc del Dia Mundial de l'Aigua, ha demanar que "en una acte de generositat, s'intenti reduir el màxim el consum". "Ja sigui en el seu domicili, en les activitats professionals o en el temps d'oci", ha dit.

L'aigua sanejada de la depuradora de Figueres que s'aboca al medi. / Gemma Tubert

Aigua regenerada a la Muga

Durant l'acte, Martínez també ha explicat que ja està en marxa el lliurament d'aigua de l’EDAR de Figueres fins a la resclosa de Vilanova de la Muga. En aquest tram es construeix una canonada que permetrà aprofitar l'aigua sanejada abocada al medi natural des de la riera de Figueres fins a la resclosa. Això permetrà augmentar el cabal del riu Muga i generar aigua per abastir la potabilitzadora del terme de Castelló d'Empúries.

Paral·lelament, s'està construint la canonada de 8,5 quilòmetres des de Figueres fins a Pont de Molins que transportarà aigua sanejada de la depuradora per millorar el cabal del riu i abastir pous i mines. Uns recursos que permetran abastir Figueres com a alternativa a l'aigua que arriba des de l'embassament de Darnius-Boadella, actualment a només l'11% de la seva capacitat.