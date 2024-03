Els Amics del Castell de Sant Ferran estrenen una nova junta presidida per Joan Carné

L'assembla de l'Associació d'Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres ha escollit per pràctica unanimitat la nova Junta que dirigirà l'entitat durant els pròxims quatre anys i que està encapçalada per Joan Carné. Amb la seva elecció, l'entitat supera els dos mesos d'incertesa que es van generar quan en l'anterior convocatòria no va aparèixer cap equip aspirant a rellevant la junta sortint, deixant en un ensurt la situació en què hi havia risc de desaparició. La seva va ser l'única candidatura que es va presentar a la segona crida electoral.

La nova Junta, encapçalada per Carné, que ha tingut en els darrers anys un paper molt actiu en la vida de l'Associació, té com a objectius bàsics "revitalitzar les activitats, que siguin estables al llarg de tot l'any i que serveixin per acostar la fortalesa a la vida de Figueres. Per aconseguir trencar aquesta distància, també es pretén treballar activament amb les administracions implicades per avançar en la transformació del Castell com motor cultural, amb nou relat que faciliti comprendre el valor històric i patrimonial d'aquesta. Només amb aquests canvis serà possible un dels altres objectius, ampliar la massa social de l'Associació i el recanvi generacional".

Un equip il·lusionat

Juntament amb Joan Carné, professional de banca i exregidor de l'Ajuntament de Figueres, hi ha Lola Ventós, Pere Maluquer, Erik Roura i Javi Martín. Tots ells comparteixen "la il·lusió i ganes per capgirar la situació actual del Castell, i sumar esforços per generar noves sinergies que facin de tot l'àmbit de la fortalesa un espai més de la vida diària de Figueres".