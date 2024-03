Una candidatura posa fre a la crisi dels Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres

Els afiliats a l’associació Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres poden respirar un xic més tranquils, ja que el mal tràngol que va suposar el fet que no hi hagués cap candidatura per a dirigir l’entitat en el moment de renovar la seva junta directiva ha quedat resolt. Un equip de gent vinculat a l’entitat ha decidit presentar la seva candidatura per als pròxims quatre anys. De moment, és l’única que es coneix i que s’haurà de votar o declarar com a guanyadora a l’assemblea general extraordinària que se celebra aquesta setmana.

La candidatura està encapçalada per Joan Carné i està acompanyada per Javi Martín, Lola Ventós, Pere Maluquer i Erik Roura. Carné havia format part de l’anterior junta que presidia Fede Luque i que va patir un trencament a causa de diverses desavinences sobre la gestió de l’entitat. Luque va acabar dimitint mesos enrere i el seu lloc el va ocupar Dionís Cañada.

L’assemblea general del gener passat, que havia de renovar l’equip directiu, es va acabar sense cap candidatura, la qual cosa posava en perill de dissolució l’entitat per falta de gestors. L’acord assembleari d’obrir un període de dos mesos per a trobar una solució ha donat els seus fruits. L’equip de Carné té com a principal objectiu, si acaba governant, «rellançar els Amics del Castell i la promoció de la fortalesa», en la qual l’entitat té la seva seu.