Frederic Carbó (Vila-sacra, 1972) presideix l’associació Comerç Figueres des de 2020. És empresari del sector de l’hostaleria, cofundador de la cadena Txot’s, present a Figueres, Roses, Empuriabrava, Girona i, aviat, a Platja d’Aro. També regenta el Lizarran i el Dynàmic de la ciutat. En el seu quart any de mandat, Carbó i els seus companys de la junta de Comerç Figueres tenen davant seu diversos reptes importants, entre ells la futura Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) i el previsible impacte del creixement de l’oferta comercial de la Jonquera.

Quina visió té de l’estat de salut del sector?

En el marc de les ciutats mitjanes i grans en què ens trobem, crec que el comerç de Figueres té molt bona salut, sobretot si mirem l’estat global de la resta de ciutats. Podem estar ben contents, al costat dels nostres associats, malgrat les poques vitamines que tenim, que són els diners, pel que arribem a fer. Cal dedicar-hi temps i feina, com sempre.

La clau és la promoció o el boca-orella de difusió per part dels clients d’un centre comercial urbà que des de sempre ha estat molt atractiu?

La clau de Figueres sempre ha estat la bona situació que tenim, la situació estratègica en el mapa. I no ens cansarem mai de dir que tenim un pol d’atracció brutal, com és el Museu Dalí. Cada cop hem de posar més èmfasi per aconseguir que sigui la bandera de la ciutat.

"Necessitem que vinguin les grans marques i agafin locals bons"

Per tant, l’obertura de la Casa Natal o l’anunci de la Fundació amb relació a l’adquisició d’un immoble per a l’ampliació del Teatre-Museu són bones notícies per a la ciutat.

Aquest fet és tan bo... També perquè fa pujar el preu del metre quadrat. El comerç de Figueres necessita que pugi el preu del metre quadrat a la ciutat. Necessitem que vinguin les grans marques i agafin locals bons. Fa quinze anys va aterrar aquí el Zara i va ser un punt d’inflexió, perquè tot darrere van arribar altres botigues reconegudes, com Stradivarius, Pull & Bear... I ara necessitem que arribin altres marques per a complementar l’oferta que ja tenim, amb un caràcter més artesanal, però cal que vinguin.

Quan demana la pujada del preu immobiliari...

Si volem un comerç de qualitat, ha de ser així, amb totes les connotacions que això té a l’hora de decidir quina classe d’establiments s’obren. Si el preu del metre quadrat és baix, venen marques o iniciatives que no es poden gastar diners a la seva botiga. Sense muscle econòmic, no es pot transformar un local com cal per a fer-lo atractiu.

El sector comerç i el de l’hostaleria, que vostè coneix a fons, es complementen bé a Figueres?

Sí, al final l’hostaleria ajuda a generar ambient a la ciutat. La petita batalla que tenim és que ens agradaria que els comerciants poguessin obrir al migdia, per generar la inèrcia que quan la gent acaba de dinar trobi les botigues obertes per anar-hi a comprar o, si res més no, per anar-les a visitar.

"Amb el projecte de la Sala Edison es crearia un hub comercial molt potent, amb més llocs de treball"

Inclou ampliar l’horari turístic a tota la ciutat?

Jo crec que hauria de ser-hi. Per exemple, sempre he dit que penso que el Decathlon hauria de tenir horari turístic. Prefereixo tenir els visitants i clients a Vilatenim que a la Roca Village.

Aviat, a la Jonquera, es produirà l’obertura de l’ampliació de l’outlet. És un fet que els preocupa?

Molt, ens preocupa molt. Ens sap greu que aquest model d’espai comercial no estigui en el centre de la nostra ciutat. Ens ajudaria, també, a l’objectiu d’elevar el valor del metre quadrat.

Que el promotor més visible d’aquesta iniciativa tingui la intenció, des de fa anys, d’aixecar un gran centre comercial i d’allotjament a l’espai de l’antiga Sala Edison, seria bo?

Crec que sí, seria molt bo per a tothom. Es crearia un hub comercial molt potent en el centre de la ciutat i, a més, es generarien nous llocs de treball dins del nucli urbà, la qual cosa sempre suma.

Com s’explica la degradació comercial que ha patit una bona part del marge dret de la Rambla? Què li falta a aquesta zona?

Ens hem de preguntar per què les ciutats i els carrers es degraden. En general, falta d’inversió dels propietaris, falta d’inversió del mateix comerç i falta d’inversió de la ciutat. I ens hem de preguntar quina és la ciutat que volen els nostres tècnics. Ens trobem, a vegades, que volem posar ornaments a les façanes i no podem, per exemple.

Què li diu aquesta bombolla actual de reforma o creixement del nombre de nous supermercats a Figueres?

Un supermercat, al cap i a la fi, és com una petita ciutat amb un gestor que coordina diverses botigues en el seu interior: carnisseria, fruiteria, peixateria... I per què funciona? Per què tots van a una! Hem de tenir molt clar que, si volem ser una ciutat comercial, hi ha d’haver algú que digui cap on anem i com volem ser d’aquí a deu anys, peti qui peti. Per això són tan importants el tema de les APEU.

L’assemblea de Comerç Figueres s’ha posicionat a favor d’impulsar aquesta Àrea de Promoció Econòmica Urbana al costat de l’Ajuntament. Un repte?

Es tracta de despertar els carrers i despertar la ciutat en un lloc delimitat. Aquí sí que, tant sí com no, hem d’anar acompanyats de l’Ajuntament. Ara hem de convèncer els implicats que votin a favor d’aquesta Àrea i l’Ajuntament ha de fer un gran pas endavant, agafant un carrer determinat per aplicar-hi tots els conceptes del projecte per a poder dir a tothom: mireu, això serà una APEU. Seria com exposar un cotxe nou abans de vendre’l, cal fer el mateix si volem avançar.

"Ens agradaria més presència policial al centre, és un fet dissuasiu cabdal, com ho és la neteja"

L’alcalde Jordi Masquef ha fet bandera, des de la seva arribada, de la lluita per millorar la neteja i la seguretat. Vostès ho han reivindicat reiteradament. S’estan fent les passes adequades?

Nosaltres tenim molt bon feeling amb aquest alcalde. Amb l’anterior alcaldessa també n’hi havia, però ara la resposta a les nostres reivindicacions és prioritària. La gent, els veïns i visitants, quan passeja pels carrers els ha de trobar nets i segurs. Dit això, ens agradaria més presència policial al centre, és un fet dissuasiu cabdal contra els petits furts i aquesta gent que acumula dos-cents o tres-cents delictes i sembla que no passi res. I pel que fa a la neteja, és un tema cultural. Hi ha gent per a la qual tirar un paper a terra, llençar-lo des del cotxe o escopir a qualsevol lloc és un fet normal. Això passava a l’Espanya dels anys quaranta i ara es repeteix, amb gent que ho torna a fer.

La multireincidència delictiva és un problema legislatiu?

Al final, els polítics el que fan és comprar els vots. Estem en un país en el qual cada quatre anys hi ha la festa de la democràcia i els candidats només treballen per sumar vots. Estic convençut que, d’aquí a uns anys, els nostres fills ja no votaran partits polítics, votaran projectes. Els partits s’acabaran, no crec que puguin enganyar més a la gent.