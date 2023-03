L'empresari Antoni Escudero preveu invertir uns 45 MEUR en el projecte de la Sala Edison de Figueres per fer-hi galeries comercials, un aparcament, un supermercat, restaurants, bars i un hotel boutique de nou plantes amb piscina.

L'equip de govern veu viable el projecte i preveu desencallar-lo amb l'ampliació del sostre edificable de la finca passant dels poc més de 3.000 metres quadrats que permet el plantejament actual als 10.000 al nou POUM, que s'aprovarà provisionalment a finals de mes.

A canvi, la propietat cedirà els gairebé 900 metres quadrats de jardins que té l'edifici, que passaran a tenir usos públics i accés directe. L'espai, catalogat com a Bé d'Interès Local, està tancat des de fa gairebé 40 anys.

Va tancar portes el setembre de 1984 i l'última pel·lícula que s'hi va visionar va ser 'La invasión de los zombies atómicos'. La Sala Edison -també anomenada "Can Cusí"- es va inaugurar l'any 1905 i es va convertir en el primer cinema de Figueres. L'edifici, projectat per l'arquitecte Josep Azemar, compta amb una façana modernista i amb múltiples elements singulars com ara la sala de miralls o la imponent escalinata de marbre. També tenia una platea amb 800 butaques i un amfiteatre amb 500 més.

Escudero el va adquirir l'any 2003 amb la voluntat de fer-hi un gran centre comercial molt ambiciós que superava els 20.000 metres quadrats. Aquella primera proposta ja preveia un hotel, establiments de restauració i un aparcament soterrani. Malgrat les múltiples negociacions i canvis de govern, el projecte mai ha fruitificat.

Fa mesos que l'equip de govern (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) manté reunions amb l'empresari i a finals de 2022 va entrar a l'Ajuntament un avantprojecte. La proposta recollia una de les opcions que plantejava l'estudi extern encarregat pel consistori.

Galeries obertes

El document inclou la rehabilitació de l'edifici principal –mantenint la sala de miralls i la gran escalinata- i la construcció d'uns annexos per encabir-hi diferents espais comercials i un hotel boutique de fins a nou plantes amb piscina a dalt.

També preveu mantenir en part la forma de la platea i de l'amfiteatre emulant d'alguna manera el format de galeries Lafayette: amb establiments oberts i amb un espai al centre obert.

A les plantes superiors s'hi ubicarien els establiments de restauració i bar i a sobre de l'edifici principal, una terrassa panoràmica. El projecte també preveu un aparcament soterrani i un supermercat i planteja la possibilitat d'obrir un accés des de la Rambla sense haver d'entrar pel carrer Sant Pau, on hi ha l'entrada principal. De fet, Escudero ha adquirit altres finques de l'entorn per fer-ho possible.

Més metres quadrats i jardins públics

El projecte preveu una inversió que rondaria els 45 MEUR. Per permetre-ho, l'Ajuntament ampliarà el sostre edificable de la parcel·la. El plantejament actual permetia només ampliar els 2.800 metres quadrats actuals fins als prop de 4.000. Amb el nou POUM s'hi permetran un màxim de 10.000 metres quadrats. Una superfície que permetria fer realitat l'ambiciós projecte.

La previsió és que el POUM s'aprovi provisionalment a finals d'aquest mes i que Urbanisme li doni el vistiplau definitiu abans que acabi el mandat, al maig. A partir d'aleshores, l'empresari tindrà tres anys per començar la tramitació del projecte i sis en total per fer-lo realitat.

En aquesta actuació urbanística i tal i com va avançar fa uns mesos l'ACN, l'empresari cedirà els jardins de l'edifici per a usos públics. Això permetrà que s'hi pugui accedir de forma independent del centre comercial i l'hotel.