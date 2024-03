L'assemblea de Comerç Figueres ha aprovat per majoria participar en la futura posada en marxa de l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana de Catalunya, coneguda com a APEU, que impulsa l'Ajuntament de Figueres a partir de la Llei catalana promulgada el 2021. Anit, els membres de l'associació van debatre l'oportunitat de participar-hi per a donar un nou aire al comerç de la capital empordanesa.

A partir d'aquesta primera aprovació, cal posar a votació el projecte entre els propietaris i llogaters dels 414 establiments i locals que configuraran aquesta àrea, ubicada entre l'antic Rovell de l'Ou i el marge dret de la Rambla. La votació només serà vàlida si la participació implica la meitat dels afectats i la majoria aproven impulsar l'APEU. Entre les comerciants han sorgit alguns dubtes sobre la participació econòmica d'empreses que no estiguin situades en els baixos de la zona escollida i el cost del sistema gerencial de gestió de l'APEU, que supera l'actual estructura de Comerç Figueres. Figueres afronta l’etapa decisiva per a ser una de les primeres APEU del país