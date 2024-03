El gener de 2021 el Govern de la Generalitat de Catalunya va impulsar una nova Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana de Catalunya, coneguda com a Llei APEU, van començant a emergir iniciatives pioneres al llarg del territori català.

Figueres, que és considerada des de fa temps la ciutat catalana amb més metres quadrats comercials per habitant, va ser una de les primeres interessades en formalitzar el projecte, i des de l’Àrea de Promoció Econòmica es va posar a treballar per dissenyar una àrea pròpia que abasta l’antic Rovell de l’Ou i una part del marge dret de l’eix la Rambla.

Les APEU van néixer com una eina que ha de permetre millorar les zones comercials a través de la col·laboració publicoprivada. En aquest sentit, l’Ajuntament va buscar com a company de viatge Comerç Figueres, l’entitat de referència a la ciutat i que, aquesta setmana, ha de decidir en assemblea si dona el seu vistiplau a la creació de l’APEU.

Estudi previ complet

Abans de posar-les en marxa, s’ha fet un acurat estudi per detectar les diferents àrees d’actuació, que ha acabat trobant 414 locals i establiments comercials dins l’espai que formarà l’APEU. El regidor d’aquesta àrea, Manel Rodríguez, considera que aquest projecte «és una gran oportunitat per a la ciutat i el seu comerç, ja que beneficiarà a tot el municipi. L’objectiu és reforçar el lideratge comercial de la capital empordanesa i arribar on no pot arribar la iniciativa pública i la privada per separat. És un tren que només passa un cop, perquè si no l’agafem ara, hauran de passar cinc anys per a tornar a optar-hi».

El responsable de Promoció Econòmica i Comerç destaca que l’APEU de Figueres «vol incidir especialment en la millora tecnològica dels comerços, la promoció de l’àrea, sobretot al sud de França, i l’impuls de la imatge de Figueres com a gran centre comercial a cel obert que és».

El Portús i Berga, també

A hores d’ara, a Catalunya no hi ha cap APEU aprovada, però Figueres forma part del grup capdavanter del projecte juntament amb la Jonquera, que treballa per potenciar el Portús, i Berga. Altres ciutats, com Girona, també hi estan treballant.