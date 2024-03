Detenen un parella a Colera amb més de tres quilos de marihuana

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 35 i una dona de 29 anys a Colera com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.

La matinada del passat 20 de març, una patrulla de seguretat ciutadana que estava fent patrullatge preventiu per Colera va detectar un cotxe conduint a gran velocitat per la N260 sentit Figueres. Per aquest motiu el van aturar i en fer comprovacions van localitzar en el maleter tres bosses precintades plenes de cabdells de marihuana d’un pes total de 3.192,3 grams.

Davant d’aquests fets, se’ls va detenir a tots dos per un presumpte delicte contra la salut pública. L’home, a més, també per falsificació de document públic perquè s’identifica amb un permís de conduir francès fals.

Els dos detinguts, sense antecedents, han passat aquest dijous a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.