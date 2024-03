Fiscal i defensa demanen ara 16 anys de presó a l'acusat del crim de Sant Pere Pescador

Fiscal i defensa demanen ara 16 anys de presó a l'acusat d'"executar" d'un tret a la nuca un home a Sant Pere Pescador el 26 de juny del 2002. Al final del judici, que es fa amb jurat popular a l'Audiència de Girona, han modificat les conclusions i acusen el processat és autor de delictes d'assassinat i tinença il·lícita d'armes. El fiscal ha subratllat que la víctima no es va poder defensar perquè l'atac va ser "per sorpresa i per l'esquena". L'acusat ha fet servir l'últim torn de paraula per admetre que va "fer mal fet" i ha reconegut que va mentir abans del judici dient que no havia estat ell: "Buscava salvar-me". Dijous al matí entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar.

"Atípic" i "gens habitual"

Un judici "atípic" i "gens habitual". Durant l'informe, el fiscal Víctor Pillado ha explicat al jurat popular que tot va fer "un tomb" només "cinc minuts abans" de començar el judici -divendres passat- perquè l'acusat va dir que volia reconèixer els fets. Havien passat més de 21 anys del crim i el processat va estar evadit de la justícia per aquest cas durant disset anys. A més, fins que va canviar d'opinió a l'últim moment, va sostenir que era innocent i que no va ser l'autor de l'assassinat.

"Vaig mentir. Ho sento, buscava salvar-me. És com quan un mariner cau al mar, s'ofega i intentar agafar-se on pugui. Volia salvar-me. Vaig fer mal fet", ha dit el processat durant el darrer torn de paraula. L'acusat ha tornat a admetre que va engegar un tret a la nuca a la víctima en una casa de Sant Pere Pescador. Ha dit que tenia un "motiu" per fer-ho -tot i que no ha quedat clar- i ha remarcat que només li sap greu per la germana de la víctima. Per qui aleshores era la seva parella i que ha declarat al judici, però, diu que no ho sent: "És mala persona. És ella qui hauria d'haver mort".

El fiscal ha argumentat que, tot i que al principi les postures amb la defensa estaven "molt allunyades" perquè l'acusació pública demanava 22 anys de presó i l'advocada de l'acusat l'absolució, amb la confessió de l'acusat i les declaracions dels testimonis i els perits han acabat arribant a un acord per demanar 16 anys de presó per assassinat i tinença il·lícita d'armes. Pillado sosté que haver pogut jutjar l'acusat tants anys després i aconseguir que admeti els fets "acorralat per les proves" és "un èxit de la justícia": "Una mort no queda impune".

La investigació ha pogut situar el crim entre les 6.23 i les 6.31 hores del matí del 26 de juny del 2002. L'acusat havia mantingut una relació sentimental amb una dona que vivia a Sant Pere Pescador. Ella, però, hi va posar punt final i va demanar a un amic seu que l'ajudés a canviar el pany de la porta perquè tenia "por" que el processat tornés. També van acordar que, si l'acusat s'hi presentava, ella el trucaria per demanar-li ajuda.

Segons el fiscal, això és el que va passar aquella nit perquè, segons les proves i la investigació, l'acusat estava a Llinars del Vallès quan va començar a discutir amb la seva parella per telèfon. En total, la va trucar fins a divuit vegades fins que va decidir demanar un cotxe a un conegut i desplaçar-se fins a Sant Pere Pescador.

Una "execució"

Quan hi va arribar, va rebentar la porta d'una puntada de peu i va entrar al domicili. L'acusació pública remarca que, un cop dins, va agredir la dona perquè van localitzar cabells i sang d'ella a la casa. Per això, la dona va trucar al seu amic, que vivia a Albons, demanant-li ajuda. Després de rebre la trucada, l'home va marxar d'una revolada a socórrer-la.

El fiscal ha assenyalat que totes les proves indiquen que l'acusat el va esperar "amagat" al costat d'una porta i que, tan bon punt el va veure entrar, va obrir foc "per l'esquena" i sense que la víctima es pogués defensar. "Va ser una execució", ha dit Víctor Pillado. El tret, disparat a curta distància, va ser a la nuca i va provocar la mort immediata de la víctima.

Després d'això, el processat -acompanyat de la dona- "va fugir immediatament i amb urgència" de Sant Pere Pescador i es va fer fonedís. Qui aleshores era la seva parella tampoc ha tornat a aparèixer mai més: "No sabem on és des del mateix dia del crim".

Per evadir l'acció de la justícia, l'acusat ha fet servir identitats falses. L'any 2019, i gràcies a l'avanç de les tècniques d'investigació, van poder comprovar que un home que estava empresonat a França per un assassinat era el sospitós del de Sant Pere Pescador. L'acusat està complint condemna per aquest segon crim i les autoritats han acordat una entrega temporal per al jurat que es fa a la secció quarta de l'Audiència de Girona.

Un cop escollit el jurat popular, i a l'inici del judici divendres, l'acusat va admetre els fets. A l'informe, el fiscal ha exposat, però, que va ser un reconeixement parcial perquè, de fet, la seva versió no casa amb les proves. El processat va al·legar que va forcejar amb la víctima, que el va immobilitzar perquè també anava armat i que va obrir foc durant la batussa. "S'ha inventat una camàndula, això no va passar així", ha dit el fiscal que remarca que la víctima no tenia cap ferida de defensa i que totes les proves apuntalen que li va engegar el tret "per l'esquena".

La defensa ha subscrit l'informe del fiscal. Està previst que el magistrat president del jurat Víctor Correas entregui dijous al matí l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar.