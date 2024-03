La víctima del crim de Sant Pere Pescador va morir d'un tret a la nuca el 26 de juny de 2002 pocs minuts després de rebre una trucada d'auxili de la seva amiga, que era parella de l'acusat. A ell i a la seva dona els va despertar el telèfon a les 6.25 hores del matí, i va ser ella qui va agafar-lo: "Estava molt nerviosa i va dir-me si podia dir-li a ell que hi anés perquè la seva parella estava molt agressiva", ha explicat la dona davant el jurat popular triat a la secció quarta de l'Audiència de Girona. L'home va vestir-se d'una revolada i va anar cap a la casa de la seva amiga amb cotxe, ja que ell vivia a Albons. "Jo li vaig dir que aniria amb ell perquè havíem d'anar a Perpinyà, però em va dir que no calia i que ja tornaria".

Ella no coneixia a l'acusat, només sabia el que li havia explicat la seva parella, que tenia amistat amb la dona del processat. I li havia explicat que la dona volia separar-se d'ell perquè tenien problemes i que tenia por d'ell: "és normal que li tingués por", ha reblat. La situació era tan greu que, fins i tot, la víctima va ajudar a canviar el pany de la porta de casa de la seva amiga, perquè aquesta temia que l'acusat li fes mal. "Ell li havia dit que li truqués per qualsevol cosa que necessités", ha afegit.

I així fou. Però al cap de 13 minuts el telèfon va tornar a sonar: era la dona altre cop, que li va dir que ja no calia que vingués perquè s'havia solucionat. "Jo li vaig dir que ell ja havia sortit de casa", ha dit. Després d'això va continuar dormint fins les nou, i quan van fer-se les deu sense tenir notícies seves va decidir trucar-li: "no em contestava al telèfon i a les onze vaig decidir anar a la casa d'ella a veure què havia passat", ha manifestat.

Un cop allí, va entrar dins la casa, perquè la porta era oberta, però havien tancat una porta interior que donava accés a la resta de cambres. Al mig del menjador s'hi va trobar la seva parella estesa a terra, morta. "Vaig anar a un bar a demanar un telèfon per trucar als Mossos d'Esquadra però no me'n van voler deixar cap i vaig trucar des d'un locutori". A la trucada va dir a la policia que dins la casa també hi trobarien el cos d'una dona. "Un cop vaig veure la meva parella morta ja em pensava que els hauria matat a ella i al seu fill", ha dit.

El processat, que s'enfronta a 22 anys de presó, va confessar el divendres que va disparar un tret a la nuca a la víctima, però en declaracions recollides per ACN va dir que no havia agafat l'arma per matar ningú, sinó per arreglar-la perquè s'encallava. El dia del crim va anar des de Llinars del Vallès, on vivia, amb el cotxe d'un amic fins a Sant Pere Pescador amb el seu fill.

Després de matar la víctima, la dona i el fill van desaparèixer, i ell va tornar a agafar el cotxe que li havien deixat i va anar a l'AP-7, fins que a l'altura de Medinyà va deixar el cotxe abandonat al voral. El propietari del vehicle va trobar-se'l allà buit i sense gasolina, i amb les claus sobre l'amortidor d'una roda.

El processat va estar desaparegut fins l'any 2019 valent-se d'identitats falses, fins que va ser detingut a França, i van entregar-lo al jutjat d'instrucció 7 de Figueres. Segons va declarar, quan va cometre el crim estava de permís per una altra condemna.