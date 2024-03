L'acusat del crim de Sant Pere Pescador va disparar a la víctima «per sorpresa i per l'esquena»

Els Mossos d'Esquadra conclouen que l'acusat de matar un home d'un tret a la nuca a Sant Pere Pescador el 26 de juny del 2002 va disparar contra la víctima "per sorpresa i per l'esquena". Durant la tercera jornada del judici, que es fa a l'Audiència amb jurat popular, han declarat els perits que van inspeccionar l'escena del crim i van analitzar proves i vestigis. Segons han declarat, els indicis no casen amb la versió del processat, que admet que engegar un tret a la víctima però diu que va ser durant un forcejament. La hipòtesi més plausible, segons els investigadors, és que l'acusat estigués "amagat" al costat d'una porta i obrís foc: "Van ser segons". Els perits remarquen que l'únic ADN masculí localitzat a la casa és compatible amb el processat.

La versió que va donar l'acusat durant la seva declaració divendres passat, el primer dia del judici, no concorda amb les proves localitzades a l'escena del crim. Els investigadors dels Mossos d'Esquadra i les pericials de policia científica i de balística exposen que "allò més lògic", segons les proves i els vestigis trobats a la casa, és que, tan bon punt la víctima va creuar la porta per entrar a l'habitació a socórrer l'aleshores parella de l'acusat d'una agressió, el processat obrir foc "a curta distància". Li va engegar un sol tret a la nuca "per l'esquena" i sense que l'home tingués cap possibilitat de defensar-se perquè l'atac va ser "per sorpresa", remarquen.

26 de juny del 2002

La investigació situa el crim entre les 6.23 i les 6.31 hores del 26 de juny del 2002. Els investigadors remarquen que l'acusat estava a Llinars del Vallès quan va començar a discutir amb la seva parella, que vivia a la casa de Sant Pere Pescador, per telèfon. En total, la va trucar fins a divuit vegades: "Ens indica una actitud reiterada, insistent, compulsiva i obsessiva". La dona havia volgut posar punt final a la relació i, segons va dir al seu entorn, li tenia "por" i va arribar a canviar el pany de la porta per evitar que pogués entrar al domicili.

Finalment, el processat va demanar un vehicle a un conegut i va conduir fins a Sant Pere Pescador. La reconstrucció cronològica dels fets indiquen que l'acusat va arribar a la casa entre les cinc i dos quarts de sis de la matinada, va entrar rebentant la porta d'una patada i va agredir la dona. Al domicili, els Mossos van localitzar sang i cabells arrancats de la dona a la zona del lavabo i, a més, testimonis que la van veure després del crim, en companyia de l'acusat, van dir que tenia ferides a la cara.

La dona va trucar a casa del seu amic demanant-li ajuda poc després de les sis del matí. L'home va anar immediatament des d'Albons fins a Sant Pere Pescador. En base als testimonis, a les proves i la cronologia de l'atac, els investigadors consideren que segurament la víctima ni tan sols va arribar a trobar-se cara a cara amb el processat: "Només entrar va disparar. Van ser segons".

Fuig "precipitadament"

Després d'engegar-li el tret mortal, l'acusat (que diu que havia anat fins a la casa amb el seu fill d'11 anys i, per tant, sense intenció de matar ningú), el nen i la dona van "fugir precipitadament" del lloc, sense ni tan sols endur-se equipatge. A la casa no hi havia signes de lluita que avalessin tampoc la versió del processat, que indica que hi va haver una batussa entre els dos homes.

Segons balística, per perpetrar el crim es va utilitzar segurament una pistola del calibre 22. L'acusat ja va admetre que va fer servir una arma que duia per a la qual no tenia llicència. L'únic ADN masculí trobat a la casa -en una burilla, en una tovallola i en un mocador- no era compatible amb la víctima però, segons els perits, sí amb el "llinatge masculí" de l'acusat.

Després de fugir de Sant Pere Pescador, el processat va estar evadit de la justícia per aquest cas durant disset anys fins que van poder comprovar que un home que estava a la presó a França per un assassinat era el sospitós del crim. Al llarg dels anys, havia utilitzat identitats falses per evitar que l'identifiquessin.

El fiscal Víctor Pillado l'acusa d'un delicte d'assassinat i un delicte de tinença il·lícita d'armes i demana inicialment 22 anys de presó. Està previst que el judici continuï dimecres amb les conclusions i els informes i que dijous al matí entreguin l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar.