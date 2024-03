L'Ajuntament de Figueres ha iniciat, aquest dilluns, l'enderroc de la grada del gol nord i de les estructures del camp de futbol-7 que encara quedaven a l'antic camp del carrer del Far. Aquests treballs tenen com a objectiu ampliar l'espai disponible per a l'aparcament de vehicles. També inclouen l'enderroc de la paret perimetral que ha de permetre obrir un nou accés des de l'avinguda Vilallonga. L'Ajuntament ha hagut d'iniciar un expedient de desallotjament dels ocupants de l'antic local social de la instal·lació esportiva. El camp municipal del Far es va construir en uns terrenys propietat de l'Asil Vilallonga.