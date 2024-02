L'Ajuntament de Figueres construirà tres aparcaments nous i reformarà el d'El Far per generar a la localitat un total de mil places noves per a vehicles. Aquesta actuació —inclosa dins del Pla d'Aparcaments de Proximitat— permetrà incrementar en més d'un 50% les places d'aparcament de proximitat a la ciutat, que passaran de les 1.824 actuals a 2.824. La presentació del nou pla s'ha fet aquest divendres a la tarda als terrenys del Molí Petit, on s'ubicarà el primer aparcament dels tres previstos i que tindrà una capacitat per a 250 vehicles. Tots els nous aparcaments incorporaran també una zona de carregadors elèctrics. A l'acte hi ha assistit l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Núria Bartrolich.

L'Ajuntament de Figueres negocia la compra o lloguer de solars per a crear tres aparcaments dissuasius El primer aparcament que té previst construir l'Ajuntament de Figueres està situat al sud de la ciutat darrere el CAP Josep Masdevall i servirà, segons el consistori, per "descongestionar el sector del Rally Sud i Creu de la Mà, que per la seva densitat de població requereix la creació de bosses d'aparcament de proximitat pels veïns". Tindrà una capacitat total per a 250 vehicles. Els dos altres aparcaments previstos, a l'est i al nord de la ciutat, tenen una capacitat d'entre 200 i 300 places. Un s'ubicarà als terrenys de la plaça El·líptica, a tocar de plaça Tarradellas, i l'altre al solar de l'inici de l'Avinguda Perpinyà. Ambdós es troben a una distància del centre de la ciutat a peu d'entre cinc i deu minuts. Reformar l'aparcament d'El Far L'Ajuntament de Figueres també té previst reformar i ampliar l'actual aparcament d'El Far. Les obres permetran enderrocar les grades per guanyar més espai i eliminar el mur perimetral de l'Avinguda Vilallonga, per fer-lo "més visible i accessible". Amb aquesta actuació, l'aparcament guanyarà un centenar de places i s'hi instal·laran també carregadors elèctrics. Aquestes 1.000 places noves que es guanyaran a la ciutat gràcies a aquest nou pla se sumaran a les 1.824 ja existents, que estan repartides entre els diferents aparcaments que hi ha actualment a la ciutat, i suposaran un total de 2.824 places. L'Ajuntament de Figueres i l'Asil Vilallonga negocien l’ampliació de l’aparcament del carrer del Far Durant la presentació del pla, l'alcalde Jordi Masquef ha recordat que la creació d'aquests aparcaments va ser "un compromís amb els veïns i comerciants de la ciutat". "Figueres necessita dotar-se d'aparcaments de proximitat a tota l'anella d'accés al centre per facilitar les compres i gestions de figuerencs i visitants, que han de trobar una ciutat amable, endreçada i fàcil d'accedir i aparcar", ha afegit. Per la seva banda, la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Núria Bartrolich, ha destacat que "aquest pla s'ha dissenyat en paral·lel a les actuacions de millora de l'accessibilitat a peu al centre, i també amb l'ampliació de la xarxa de carrils bici, que es presentarà aviat i que permetrà connectar fins a 5,2 quilòmetres i diversos aparcaments amb carril bici". Bartrolich també ha assegurat que "també es treballa en la cerca de terrenys més petits per poder crear més zones d'aparcament en barris de gran densitat i amb manca d'aparcament". Consulta aquí totes les notícies d'EMPORDÀ