L'Ajuntament de Figueres crearà cinc nous quilòmetres de carril bici a la ciutat amb una inversió d'1,4 milions d'euros, provinents dels fons europeus Next Generation. El projecte, que haurà d'estar completat el juny del 2025, inclou eliminar un dels dos carrils de circulació de cotxes del carrer Nou per fer-hi un carril bici de doble sentit. Aquesta serà una de les vies principals d'entrada al centre de la ciutat però també es completaran altres trams com ara al Parc de les Aigües o a l'entorn de l'antiga presó. "És un projecte global de ciutat. Comencem a l'estació de l'AVE i passem pel centre, acabant a Vilatenim", assegura la regidora de Mobilitat i Sostenibilitat, Núria Bartrolich.

Figueres té actualment uns 9,3 quilòmetres de carrils bici, concentrats sobretot a l'anella de circumval·lació de la ciutat. El projecte, inclòs en una subvenció europea, preveu completa diversos d'aquests trams, crear-ne de nous i unir-los amb el centre de la ciutat, en aquells punts on l'arquitectura urbana ho permet.

En total, cinc nous quilòmetres, que s'uniran també als 2,8 que la Generalitat està executant a la banda sud. Això permetrà que la ciutat compti amb uns 17 quilòmetres de carrils bici a mitjans del 2025, el termini per executar el nou projecte.

Reconversió del carrer Nou

Entre els trams inclosos, hi ha la reconversió del carrer Nou, una de les vies d'entrada a Figueres. El projecte preveu eliminar un dels dos carrils de circulació per fer-ne un de doble sentit per a bicicletes. Bartrolich remarca que "de facto", ja només s'utilitza un carril i això permetrà pacificar la zona, fer-la més amable i més accessible. Amb aquesta voluntat, també s'actuarà en d'altres trams plantant arbrat com a refugis climàtics i s'eliminaran places d'aparcament en alguns carrers.

Els nous trams aniran fins a la rotonda d'accés a l'estació de l'AVE, passant per la zona de l'antiga presó fins a connectar amb el carrer Nou. També s'acabaran alguns trams pendents a la zona del Parc de les Aigües i l'Eixample, passant pels barris de la Marca de l'Ham i Vilatenim, entre d'altres. "Es notarà a tota la ciutat", ha conclòs Bartrolich.

Aparcaments "segurs"

L'equip de govern preveu treure a licitació la intervenció aquest mes de març i començar els treballs el més aviat possible. D'altra banda, el projecte va lligat a una altra actuació —també finançada amb fons europeus— per crear cinc aparcaments segurs per a bicicletes a l'entorn d'aquests carrils bici.