El carrer Nou de Figueres és una de les artèries viàries que més trànsit suporta durant tot el dia. Per la seva amplitud, quan es va fer la darrera remodelació amb l’ampliació de voreres i instal·lació de punts verds amb arbrat, encara va quedar espai per a permetre l’estacionament en els dos vorals del carrer amb un doble carril de circulació en direcció cap a la Rambla. Vint anys enrere, fins i tot, es va arribar a pintar la preferència de pas per a bus i taxi en el carril dret, donant per fet que amb l’esquerre n’hi havia prou per a engolir la circulació de vehicles.

A l’hora de la veritat, fa anys que l’ús del doble carril ha desaparegut, sobretot a causa de la presència constant de conductors que estacionen el seu vehicle en doble fila o al costat dels escocells arbrats. Això fa que la resta d’usuaris del vial optin per transitar-hi com si fos un sol carril passant per sobre de la seva línia divisòria. Aquesta irregularitat està consolidada pel fet que la senyalització horitzontal fa molt de temps que no ha estat pintada, excepte en el cas dels passos de vianants que estan convenientment senyalitzats. Tot plegat desemboca en una cursa d’obstacles constant, especialment en hora punta.

Ara, l’equip de govern de Figueres té en cartera modificar el sistema viari de tot el carrer per a permetre crear un carril bici de doble sentit que, al mateix temps «ens ajudi a pacificar el trànsit i millorar la mobilitat de la ciutat», segons explica la regidora responsable d’aquesta àrea, Núria Bartrolich.

La intenció municipal és ben clara i està encaminada a «redistribuir el trànsit. Tal com està ara el carrer Nou, és evident que el doble carril central no es fa servir com caldria, tothom circula pel mig i molta gent ho aprofita per estacionar en doble fila on no toca. El plantejament és crear aquest carril bici de doble sentit, amb les bandes de seguretat corresponent, mantenint el sistema d’aparcaments en els dos costats. També hem de pensar que cal preveure la instal·lació dels espais de contenidors que es projecten per a la futura concessió del servei de recollida selectiva i d’escombraries», afegeix Bartrolich. Aquesta transformació també comportarà la desaparició d’alguna de les places d’aparcament actuals, tot i que la repercussió no es preveu que sigui gaire gran.

«El carril bici al carrer Nou és un projecte ambiciós, però necessari, perquè hem d’anar cap aquí, si volem complir els objectius que tenim per a fer una ciutat més sostenible i reduir el trànsit de vehicles del centre urbà. Hem de tenir en compte que el repte de la pacificació, a part de creure-hi, és obligatori i que si fins ara no hem hagut de prendre mesures més contundents contra la contaminació ambiental, ha estat perquè gaudim d’una bona qualitat de l’aire i la situació no és tan urgent, com en altres ciutats, però s’ha de fer. A més a més –afegeix la regidora–, hem de crear espais de circulació no només per als usuaris de les bicicletes, sinó també per als dels vehicles de mobilitat personal, sobretot els patinets elèctrics. L’amplada del carrer Nou ens permet plantejar aquesta nova mobilitat compartida».

Millorar accessibilitat

Aquesta redistribució també comportarà la millora de voreres i de la seva accessibilitat. La darrera actuació en aquest sentit va tenir lloc durant el darrer mandat, quan la renovació del carrer Sant Llàtzer va permetre renovar i potenciar l’espai de vianants de la cruïlla. Aleshores ja es va reduir de dos carrils a un el tram de circulació de vehicles fins al carrer Sant Antoni i els passos de vianants van quedar molt marcats i destacats.

Tema de llarg recorregut

Temps enrere, la desapareguda associació comercial del carrer Nou havia fet passes per a intentar resoldre la problemàtica de la cursa d’obstacles que hi ha a tota l’avinguda, però la solució no acaba d’arribar mai. La problemàtica també afecta directament el transport públic urbà, ja que els conductors dels busos han de fer sovint mans i màgiques per a passar, sobretot en alguns trams concrets on s’acumulen els vehicles mal estacionats, com és el cas de la cruïlla del carrer Pujades. En tot el recorregut hi han tingut lloc diversos accidents de trànsit a causa dels estacionaments indeguts o els excessos de velocitat. Fins i tot s’hi va registrar una bolcada espectacular d’un turisme. Mesos enrere també va generar molta polèmica la conducció temerària d’un home que participava en el seguici d’un casament i que va acabar amb una sanció per part de la Guàrdia Urbana.

En aquest carrer, l’aparcament està regulat com a zona blava, gestionada per Fisersa i, conseqüentment, genera molta rotació de vehicles durant la jornada laboral. «El perill està en la gent que puja i baixa dels cotxes quan estacionen malament en doble fila o els que impedeixen una bona visibilitat quan has de sortir del teu aparcament», argumenta Josep Maria Rodríguez, treballador d’una empresa del carrer Nou. Una opinió compartida per Anna Rovira, veïna d’un altre tram d’aquest vial.

Els comerciants consultats també consideren que hi ha «un abús» en l’ús de les zones de càrrega i descàrrega, la qual cosa impedeix que les empreses autoritzades per a aturar-s’hi un moment no les tinguin a la seva disposició o les ocupin durant més temps del necessari «com si fos un aparcament privat». Aquest fet també s’ha posat en evidència amb l’increment de trànsit de furgonetes de repartiment de paqueteria a domicili, molt presents en qualsevol punt de la ciutat.