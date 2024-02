La Iaeden-Salvem l'Empordà se suma a la preocupació i l'oposició per les mesures anunciades per disposar de més aigua. En concret, consideren que l'obertura de nous pous a la part baixa de l'aqüífer Fluvià-Muga causaria "un perillós increment de la salinització en un aqüífer molt perjudicat". L'entitat coincideix amb el sector agrari, que s'ha mostrat preocupats i ha demanat aturar-ho.

El Consorci d’Aigües Costa Brava va informar que entre les mesures per la sequera hi ha la de recuperar antics pous de la part baixa de l’aqüífer Fluvià-Muga així com obrir-ne de nous.

El Sector Agrari de la Comunitat d’Usuaris de la plana litoral de la Muga van manifestar dilluns el perill que podria comportar. Iaeden remarca que "coincidim en la necessitat d’un canvi en la governança de l’aigua a la conca de la Muga" i que "la constitució de la Taula de la Muga (de la qual voldríem ser-ne membres) proposada per la pagesia ens sembla una eina adequada".

Des de l'entitat exposen que des de fa molts anys "diem que les Comissions de Desembassament de la Muga no són una estructura adequada de governança" i que reclamen "la constitució d’un Consell de Conca des d’on poder treballar amb una perspectiva molt més oberta, no només centrada en els cabals alliberats des de la presa Darnius-Boadella sinó que es vetlli pel conjunt de la conca de la Muga, ampliant l’àmbit de treball, de decisió i d’actors participants".

Alhora, constaten que coincideixen amb la pagesia i creuen que "per salvar una temporada turística d’estiu no es pot malmetre (encara més) aquest aqüífer" i que "és imprescindible canviar el model de país pel que fa a la gestió de l’aigua".

Les solucions creuen que han de ser a llarg termini i tenint en compte el context de canvi climàtic. Per aquest motiu, diuen "és imprescindible que l’ús de l’aigua estigui supeditat a la disponibilitat de la mateixa" sense que la demanda marqui el ritme d'explotació.

Apunten mesures diverses: