Els pagesos de la Muga reclamen aturar les captacions d'aigua de l'aqüífer Fluvià Muga pel risc de salinització i demanen alternatives amb menys impacte al territori.

Els sector agrari de l'Empordà ha tornat a sortir al carrer aquest dilluns. En aquesta ocasió, ho ha fet a Castelló d'Empúries a la zona coneguda com els pous de Cadaqués. És un dels punts que el Consorci té previst recuperar per garantir l'aigua de boca aquest estiu si no hi ha nous episodis de pluja. En concret, el projecte que es va anunciar la setmana passada preveu recuperar un dels dos pous que hi ha, actualment en desús.

Els pagesos s'han concentrat en aquesta zona per reclamar al Consorci que faci marxa enrere i aturi les captacions previstes. A banda d'aquesta, l'ens preveu obrir nous pous a la zona del Trabuc d'Empuriabrava, on des de fa dies s'estan fent prospeccions per veure la qualitat de l'aigua. Per aquestes actuacions, s'invertiran gairebé 3 milions d'euros.

Canvis en els cultius: de regadiu a secà

Els afectats, però, temen que la mesura provoqui una situació similar a la que es va produir fa 40 anys, quan la "sobreexplotació" d'aquest i altres pous que s'abasteixen de l'aqüífer Fluvià Muga va deixar centenars d'hectàrees de conreus, masos i granges amb els pous salinitzats. "Volen salvar la temporada turística a canvi de destruir el territori", diu el portaveu, Fran Vidal.

El sector també reclama crear la Taula de la Muga. Una situació que, segons Vidal, no s'ha aconseguit revertir mai i que això ha obligat a reconvertir aquests camps en conreus de secà.

El sector alerta que si es recuperen aquests pous —que es van tancar arran d'aquesta salinització— les zones que encara tenen aigua, se salinitzin i l'àrea afectada creixi encara més. "No en sabem l'abast", remarca Vidal.

El que sí que tenen clar és que seria una "pèrdua de valor econòmic" i de la diversitat de conreus de la zona. Els pagesos es queixen que sempre paguin els mateixos i reclamen buscar mesures que no afectin tant el territori. A més, creuen que s'estan fent "accions ràpides" per poder abastir la població a les portes de l'estiu i que això es fa en detriment del territori.

A banda d'això, reclamen la creació d'una Taula de la Muga amb la participació de l'ACA, el departament d'Acció Climàtica, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, el Parc Natural dels Aiguamolls, les comunitats de regants del marge dret i esquerra i la Comunitat d'Usuaris de la plana litoral de la Muga. Tot plegat, amb l'objectiu de "consensuar actuacions pel bé del territori".

En un comunicat que han llegit públicament, els pagesos asseguren que "la generositat del sector agrari fins al moment hauria de compensar-se amb la solidaritat i responsabilitat dels municipis beneficiats per les extraccions i buscar altres alternatives per abastir-se d'aigua" ara i en el futur.

L'ACN ha contactat amb el Consorci, que de moment no ha volgut fer declaracions al respecte.