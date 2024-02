Per fer front a l'actual estat de sequera amb la mirada posada més enllà de l’estiu, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha anunciat que està treballant en la construcció d’una planta pilot a Roses per tal de purificar l’aigua que surt de la depuradora. Aquest procés ha de permetre que tota aquella aigua tractada torni a ser potable i després injectar-la en els aqüífers de la zona perquè quedi emmagatzemada.

Es preveu que les obres de la planta durin sis mesos i a partir d’aquí començarà un període de proves de 18 mesos. En tot aquest temps, diversos equips científics analitzaran diferents paràmetres de l’aigua per garantir que és potable. Una vegada se superi aquest període de proves, es començarà a posar en funcionament.

La idea és estendre aquest model en altres municipis costaners que abans utilitzaven aqüífers propis per abastir-se d’aigua potable. Ara, l’aigua purificada permetrà reomplir aquests dipòsits naturals i servirà de reserva hídrica en cas d’emergència per sequera.

«L’objectiu és limitar al màxim la quantitat d’aigua dolça que s’aboca al mar després de la depuradora perquè així es podrà tornar a aprofitar» Miquel Noguer - President del Consorci

El president del Consorci, Miquel Noguer, ha explicat que l’objectiu del consorci a llarg termini és “limitar al màxim” la quantitat d’aigua dolça que s’aboca al mar després de la depuradora perquè així es podrà tornar a aprofitar. A dia d’avui ja es fa servir aigua regenerada de les depuradores per a pagesos o neteja de carrers però la intenció és augmentar-ne els usos.

El consorci té 14 depuradores que aboquen aigua dolça al mar després del tractament corresponent. El director del consorci, Jordi Agustí ha afegit que és “absurd” abocar-la al mar perquè en un futur s’hagi de tornar a dessalinitzar en una planta, amb el cost energètic que comporta. Per això treballen per aprofitar-la al màxim abans que aquesta retorni al mar. Aquest sistema de purificació ja s’aplica en algunes zones on l’aigua s’ha convertit en un bé escàs, com ara Califòrnia.

En la línia de millorar la qualitat de l’aigua, el consorci preveu instal·lar filtres de carbó actiu en les plantes de Torrent, Empuriabrava i Montfullà (Gironès). Agustí ha emmarcat aquestes inversions per garantir la potabilitat de les plantes, ja que a causa de la manca d’aigua es preveu una davallada en la qualitat de l’aigua. Amb aquest filtre es permet que l’aigua tractada segueixi sent apta pel consum humà.

4,5 MEUR en recuperar i obrir nous pous per la sequera

L’episodi de sequera ha obligat a moltes administracions a buscar solucions per garantir el consum d’aigua fins que no arribin noves pluges. Des del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona fa un any que va començar a convocar la comissió d’emergència per sequera i al llarg d’aquest temps s’ha anat detallant un pla de xoc d’actuacions que permetin garantir el consum d’aigua.

Ara, el consorci ha detallat que s’invertiran 4,5 milions d’euros en el primer semestre de l’any per tirar endavant nou actuacions en diferents punts de l'Alt Empordà i la demarcació. Aquest pla de xoc s’estructura en la recuperació de pous abandonats, l’obertura de nous punts de captació d’aigua i també en la millora de tractaments per a la qualitat de l’aigua.

«A Cadaqués s’ha optat per recuperar un pou que feia més de 35 anys que estava abandonat» Jordi Agustí - Director del Consorci

El director del Consorci, Jordi Agustí, ha detallat que a Cadaqués s’ha optat per recuperar un pou “que feia més de 35 anys que estava abandonat” al paratge de la Gallinera. El municipi utilitzava aquest punt per abastir-se d’aigua fins que es va connectar a la xarxa d’aigua potable que venia de Boadella. Per a aquesta actuació, el consorci destina 305.000 euros i preveu que entri en funcionament molt aviat.

Per altra banda, l’ens també està fent nous pous a la zona de la Muga, tot i que preveuen que l’aigua que captin d’aquest punt tindrà “certa salinitat”. Per això preparen un sistema d’osmosi per tractar l’aigua tot i que no tenen la garantia que sigui aigua potable a nivell químic. Agustí ha detallat que això implica que un consum reiterat d’aquesta aigua podria comportar problemes, però que el motiu pel qual no serà potable és exclusivament químic i no biològic, que és el que comporta problemes gastriointestinals.

En paral·lel ja s’ha acabat l’obra per tenir un nou pou a Gualta, al Baix Empordà, en un aqüífer que té un bon nivell de reserva. També s’està executant l’automatització en la xarxa de l’antiga Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent (Baix Empordà) per limitar possibles fuites.