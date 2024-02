El Consell Local de Joventut de Figueres ha expressat el seu malestar per les actituds del govern respecte a l'organització de les Fires i Festes de la Santa Creu. Un reclam que se suma al mostrat la setmana passada per l'AEiG Sant Pere, que van manifestar que sempre han participat en les fires, però que en els darrers mesos s'han trobat "amb un seguit de situacions incòmodes", com ara "actituds desconcertants, menyspreats i vexatòries".

En aquest sentit, representants del Consell Local de Joventut de Figueres han manifestat, a través d'un comunicat emès aquest dimecres, que "des de l'associacionisme juvenil figuerenc sentim que hem perdut protagonisme i poder de decisió", característiques que consideren "pilars fonamentals" del canvi de format de les barraques. "Creiem que en aquesta nova edició han ensorrat tot el que havíem construït des del 2020. L'organització d'El Rampell ha de ser un espai liderat per les entitats juvenils figuerenques. Un espai segur, lliure d'actituds paternalistes i de dinàmiques negatives. La marxa d'una entitat històrica, com l'AEiG Sant Pere, hauria d'encendre les alarmes de qualsevol govern", afirmen. En canvi, lamenten que l'Ajuntament no hagi donat una resposta al comunicat de l'AEiG Sant Pere. "Aquest comunicat exposa unes dinàmiques preocupants i que no es poden tolerar en un espai com l'organització de les festes de Santa Creu 2024", afirmen des del Consell Local de Joventut.

A més, expliquen que l'AEiG Sant Pere no ha estat l'única associació juvenil que ha abandonat l'organització de la Santa Creu. "El Jovent Republicà tampoc participarà en aquesta nova edició de 'El Rampell, a causa d'aquest canvi de rumb que es viu en l'organització d'aquestes festes", expliquen en el comunicat. En aquesta línia, afirmen que les entitats no volen ser només "una barra de bar, volem liderar i decidir la nostra festa major. Creiem que aquesta capacitat de decisió és l'única base possible per construir una Figueres activa, inclusiva, dinàmica i amb un teixit associatiu fort".

Preocupació

Per tot això, des de l'associacionisme juvenil mostren preocupació, ja que constaten que "els nostres espais d'organització i d'oci es van reduint". "El Rampell és una activitat juvenil i, per tant, les entitats d'aquest àmbit hem de tenir un pes important. El Consell Local de Joventut va deixar d'estar convocat a les reunions de 'El Rampell' per motius que desconeixem. A més, restem esperant que el govern ens faci una proposta per ser partícips de l'organització de les festes de Sant Pere". Unes festes que, remarquen, "va ser el Consell qui va fer valdre amb l'organització del Pollastre de Sant Pere".

Des del Consell Local de Joventut també destaquen que aquesta situació "només fa que empitjora la situació que vivim el jovent a Figueres. Una ciutat on, remarquen, "manquen les oportunitats laborals, socials i d'habitatge" i "on no podem desenvolupar el nostre projecte de vida".

Finalment, reclamen al Govern de Figueres que doni resposta a les queixes que s'han expressat darrerament. "Una resposta amb la voluntat de voler donar un tomb i potenciar l'organització d'unes festes populars, inclusives i organitzades per les entitats juvenils de Figueres", conclouen.