L'Ajuntament de Figueres prepara les Fires i Festes de la Santa Creu amb una cinquantena d'entitats. El govern les va convocar dijous al vespre a una reunió participativa a l'Auditori de Caputxins. Hi van assistir tècnics, regidors i l'alcalde, Jordi Masquef.

L'Agrupament Escolta i Guia Sant Pere de Figueres, però, va emetre un comunicat aquesta setmana manifestant el malestar per actituds del govern.

Manifesten que sempre han participat a les fires, però que en els darrers mesos s'han trobat "amb un seguit de situacions incòmodes". "Actituds desconcertants, menyspreats i vexatòries", diuen per part de representants municipals a les reunions a les quals han assistit. Exposen que les entitats teòricament tenien poder de decisió i van proposar canvis per a millorar el funcionament de les fires i les barraques, les respostes van ser impròpies i l'entitat diu que no ho volen tolerar. Esmenten el model de barraques amb canvis predeterminats i sense poder negociar res. També manifesten les dificultats per assistir a reunions sempre entre setmana per temes laborals o d'estudis.

L'Agrupament Escolta i Guia Sant Pere afirma que "les entitats hem fet diverses propostes a les reunions i han estat rebutjades per part de l'Ajuntament. Totes les decisions han vingut predeterminades per l'Ajuntament i en el moment que hem proposat canvis s'han dirigit a les entitats de manera menyspreant i dient que el que proposem són pèrdues de diners i d'activitats". L'entitat considera "no se'ns escolta com a persones joves presents a les reunions i que a més se'ns alliçona i se'ns tracta de manera paternalista. Quan hem fet propostes, només són acceptades si les proposen figures no tan juvenils sinó de més edat".

Sobre la festa major, l'AEiG Sant Pere reclama que "a les entitats se'ns escolti i tinguem el poder i la veu de dirigir les reunions i els diferents punts. Volem que desapareguin els rols de poder i les decisions predeterminades per part de l'Ajuntament i de les figures de poder que fa tants anys que estan en aquest espai. I, sobretot, que deixem de ser únicament les barres que ofereixen beure i menjar als assistents a la festa major i que ens sentim la festa nostra en tots els àmbits".

Les Fires i Festes de la Santa Creu se celebraran del 26 d'abril al 5 de maig. El govern manté que esperen la participació de totes les entitats. “Volem una Santa Creu amb més implicació de les entitats i de la ciutadania, per recuperar les tradicions, l’orgull de ciutat i el sentiment de pertinença, però alhora, també volem donar un nou impuls a la nostra festa major”, ha manifestat l'alcalde.

La programació està prevista donar-la a conèixer el 15 d'abril. La voluntat d'incloure totes les entitats pretén unes fires més participatives i transversals, fomentant el treball conjunt i la implicació del teixit associatiu de la ciutat.